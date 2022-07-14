https://crimea.ria.ru/20220714/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-14-iyulya-1123848447.html

Главные события и комментарии дня: 14 июля

Главные события и комментарии дня: 14 июля - РИА Новости Крым, 14.07.2022

Главные события и комментарии дня: 14 июля

Центр Донецка обстреляли, есть погибшие. Запорожская область планирует референдум. Владимир Путин подписал ряд федеральных законов. Мария Захарова ответила на... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T22:01

2022-07-14T22:01

2022-07-14T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Центр Донецка обстреляли, есть погибшие. Запорожская область планирует референдум. Владимир Путин подписал ряд федеральных законов. Мария Захарова ответила на призывы американских военных наносить удары по территории России. За полгода в Крым привлекли 13 млрд рублей инвестиций.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.За полгода в Крым привлекли 13 млрд рублей инвестицийЗа полгода в Крыму были заключены инвестиционные соглашения на 13 млрд рублей, реализация ряда инвестпроектов начнется уже в этом году. Общий объем инвестиций составляет 103,31 млрд рублей, будет создано около 2 тысяч новых рабочих мест.США становится участником конфликта на Украине – МИД РФОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призывы ряда американских военных и политических деятелей к Киеву наносить удары по территории России. По ее словам, таким образом, США становится непосредственным участником конфликта со всеми вытекающими последствиями.Запорожская область планирует референдумПроведение референдума о вхождении освобожденной Запорожской области в состав России запланировано на первую декаду сентября, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. По его словам, Запорожская область рассчитывает на поддержку со стороны РФ с точки зрения обеспечения безопасности.Центр Донецка обстреляли американской гаубицей, есть погибшиеЦентр Донецка обстреляли из американской гаубицы М777, по предварительным данным двое погибли, еще трое ранены. Уточняется, что удар был произведен со стороны Курахово 155-мм американской гаубицей М777. По информации властей республики, военных объектов рядом с автостанцией нет.Владимир Путин подписал ряд федеральных законовВ четверг президент Российской Федерации Владимир Путин подписал ряд федеральных законов, в том числе о мерах социальной поддержки детей-сирот, самовыгуле домашних животных, обращению с отходами, ужесточении ответственности за вождение без прав, создании единой базы данных о медиках и фармацевтах, а также разрешении на аренду оружия для охоты, и ряд других.

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https://crimea.ria.ru/20220714/premer-ministr-italii-dragi-zayavil-chto-podaet-v-otstavku-1123848331.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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