https://crimea.ria.ru/20220714/za-polgoda-v-krym-privlekli-13-mlrd-rubley-investitsiy-1123838125.html

За полгода в Крым привлекли 13 млрд рублей инвестиций

За полгода в Крым привлекли 13 млрд рублей инвестиций - РИА Новости Крым, 14.07.2022

За полгода в Крым привлекли 13 млрд рублей инвестиций

В первом полугодии в Крым привлечено более 13 млрд рублей инвестиций, реализация ряда инвестпроектов начнется уже в этом году, сообщил генеральный директор... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T10:01

2022-07-14T10:01

2022-07-14T10:01

крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В первом полугодии в Крым привлечено более 13 млрд рублей инвестиций, реализация ряда инвестпроектов начнется уже в этом году, сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Даниил Пидаев.По словам Пидаева, в первом полугодии 2022 года Корпорация развития сопровождала порядка 240 инвестиционных проектов, значительно выросло количество инвестиционных площадок, внесенных в Реестр инвестплощадок.Он также сообщил, что в этом году начнется реализация ряда проектов, соглашения по которым были заключены в рамках Петербургского международного экономического форума в июне. Общий объем инвестиций составляет 103,31 млрд рублей, будет создано около 2 тысяч новых рабочих мест.

https://crimea.ria.ru/20220618/krym-zhdut-bolee-100-mlrd-investitsiy--na-chto-poydut-dengi-1123578239.html

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крым, экономика