https://crimea.ria.ru/20220714/za-polgoda-v-krym-privlekli-13-mlrd-rubley-investitsiy-1123838125.html
За полгода в Крым привлекли 13 млрд рублей инвестиций
За полгода в Крым привлекли 13 млрд рублей инвестиций - РИА Новости Крым, 14.07.2022
За полгода в Крым привлекли 13 млрд рублей инвестиций
В первом полугодии в Крым привлечено более 13 млрд рублей инвестиций, реализация ряда инвестпроектов начнется уже в этом году, сообщил генеральный директор... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T10:01
2022-07-14T10:01
2022-07-14T10:01
крым
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282651_0:98:1620:1009_1920x0_80_0_0_f4bcb58c6575b98dc64bb3f8eebdc5cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В первом полугодии в Крым привлечено более 13 млрд рублей инвестиций, реализация ряда инвестпроектов начнется уже в этом году, сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Даниил Пидаев.По словам Пидаева, в первом полугодии 2022 года Корпорация развития сопровождала порядка 240 инвестиционных проектов, значительно выросло количество инвестиционных площадок, внесенных в Реестр инвестплощадок.Он также сообщил, что в этом году начнется реализация ряда проектов, соглашения по которым были заключены в рамках Петербургского международного экономического форума в июне. Общий объем инвестиций составляет 103,31 млрд рублей, будет создано около 2 тысяч новых рабочих мест.
https://crimea.ria.ru/20220618/krym-zhdut-bolee-100-mlrd-investitsiy--na-chto-poydut-dengi-1123578239.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282651_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_0271de5108c8a54d0f4d7bf2a57810a4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, экономика
За полгода в Крым привлекли 13 млрд рублей инвестиций
За полгода в Крыму были заключены инвестиционные соглашения на 13 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В первом полугодии в Крым привлечено более 13 млрд рублей инвестиций, реализация ряда инвестпроектов начнется уже в этом году, сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Даниил Пидаев.
"С начала года заключено 18 соглашений о реализации инвестиционных проектов, планируемый объем привлеченных инвестиций составляет 13 миллиардов 165 миллионов рублей. Несмотря на санкции и другие ограничения, инвесторы продолжают вкладывать в развитие республики", - приводит слова Пидаева его пресс-служба.
По словам Пидаева, в первом полугодии 2022 года Корпорация развития сопровождала порядка 240 инвестиционных проектов, значительно выросло количество инвестиционных площадок, внесенных в Реестр инвестплощадок.
Он также сообщил, что в этом году начнется реализация ряда проектов, соглашения по которым были заключены в рамках Петербургского международного экономического форума в июне. Общий объем инвестиций составляет 103,31 млрд рублей, будет создано около 2 тысяч новых рабочих мест.