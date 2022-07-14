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За полгода в Крым привлекли 13 млрд рублей инвестиций - РИА Новости Крым, 14.07.2022
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За полгода в Крым привлекли 13 млрд рублей инвестиций
За полгода в Крым привлекли 13 млрд рублей инвестиций - РИА Новости Крым, 14.07.2022
За полгода в Крым привлекли 13 млрд рублей инвестиций
В первом полугодии в Крым привлечено более 13 млрд рублей инвестиций, реализация ряда инвестпроектов начнется уже в этом году, сообщил генеральный директор... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T10:01
2022-07-14T10:01
крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В первом полугодии в Крым привлечено более 13 млрд рублей инвестиций, реализация ряда инвестпроектов начнется уже в этом году, сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Даниил Пидаев.По словам Пидаева, в первом полугодии 2022 года Корпорация развития сопровождала порядка 240 инвестиционных проектов, значительно выросло количество инвестиционных площадок, внесенных в Реестр инвестплощадок.Он также сообщил, что в этом году начнется реализация ряда проектов, соглашения по которым были заключены в рамках Петербургского международного экономического форума в июне. Общий объем инвестиций составляет 103,31 млрд рублей, будет создано около 2 тысяч новых рабочих мест.
https://crimea.ria.ru/20220618/krym-zhdut-bolee-100-mlrd-investitsiy--na-chto-poydut-dengi-1123578239.html
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крым, экономика
За полгода в Крым привлекли 13 млрд рублей инвестиций

За полгода в Крыму были заключены инвестиционные соглашения на 13 млрд рублей

10:01 14.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В первом полугодии в Крым привлечено более 13 млрд рублей инвестиций, реализация ряда инвестпроектов начнется уже в этом году, сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Даниил Пидаев.
"С начала года заключено 18 соглашений о реализации инвестиционных проектов, планируемый объем привлеченных инвестиций составляет 13 миллиардов 165 миллионов рублей. Несмотря на санкции и другие ограничения, инвесторы продолжают вкладывать в развитие республики", - приводит слова Пидаева его пресс-служба.
По словам Пидаева, в первом полугодии 2022 года Корпорация развития сопровождала порядка 240 инвестиционных проектов, значительно выросло количество инвестиционных площадок, внесенных в Реестр инвестплощадок.
Он также сообщил, что в этом году начнется реализация ряда проектов, соглашения по которым были заключены в рамках Петербургского международного экономического форума в июне. Общий объем инвестиций составляет 103,31 млрд рублей, будет создано около 2 тысяч новых рабочих мест.
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