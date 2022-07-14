Рейтинг@Mail.ru
Власти Запорожья назвали срок проведения референдума о вхождении в РФ - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220714/vlasti-zaporozhya-nazvali-srok-provedeniya-referenduma-o-vkhozhdenii-v-rf-1123843399.html
Власти Запорожья назвали срок проведения референдума о вхождении в РФ
Власти Запорожья назвали срок проведения референдума о вхождении в РФ - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Власти Запорожья назвали срок проведения референдума о вхождении в РФ
Проведение референдума о вхождении освобожденной Запорожской области в состав России запланировано на первую декаду сентября, сообщил глава военно-гражданской... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T14:57
2022-07-14T14:57
запорожская область
политика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111405/73/1114057317_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_6a6d2791f23e7dbccb603f794c7beab9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Проведение референдума о вхождении освобожденной Запорожской области в состав России запланировано на первую декаду сентября, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.По словам Балицкого, Запорожская область рассчитывает на поддержку со стороны РФ с точки зрения обеспечения безопасности.Он также добавил, что порядок проведения референдума и форма бюллетеня будут разработаны в ближайшие несколько дней.Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины и значительную часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://crimea.ria.ru/20220629/khersonskaya-oblast-gotovitsya-k-referendumu-po-vkhozhdeniyu-v-rossiyu--vlasti-1123691404.html
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111405/73/1114057317_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_68cd40668af2f2f3341a26dc43c56779.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, политика, общество
Власти Запорожья назвали срок проведения референдума о вхождении в РФ

Запорожская область планирует референдум о вхождении в состав РФ в начале сентября

14:57 14.07.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРеферендум. Архивное фото
Референдум. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Проведение референдума о вхождении освобожденной Запорожской области в состав России запланировано на первую декаду сентября, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
"Решением военно-гражданской администрации референдум будет проходить в начале осени, дата пока абсолютно не установлена, но это планируем сделать в первой декаде сентября, если у нас будут на то все возможности", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Балицкого, Запорожская область рассчитывает на поддержку со стороны РФ с точки зрения обеспечения безопасности.
Он также добавил, что порядок проведения референдума и форма бюллетеня будут разработаны в ближайшие несколько дней.
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 09:04
Херсонская область готовится к референдуму по вхождению в Россию – власти
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины и значительную часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Запорожская областьПолитикаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:31Военный эксперт назвал истинную цель ударов ВСУ по Новой Каховке
17:42В Севастополе проверяют законность стройки на горе Аскети в Балаклаве
17:38Путин одобрил закон об ужесточении наказания за пытки
17:30В Крыму с начала года отдохнули около 3 млн туристов – Догузова
16:41В 2022 году в Крыму на воде погибли уже шесть детей – МЧС
16:26Центр Донецка под обстрелом, есть погибшие — власти ДНР
16:24Путин присвоил статус ветерана гражданским участникам спецоперации
16:18Венгрия усилила боеготовность — минобороны страны
16:05В Севастополе на день флота планируется парад
15:28"Проучил" на срок: пьяный крымчанин вместе с травой сжег машину соседа
15:18Что чаще всего становится причиной пожаров в Крыму – эксперт
15:10Аварии и ремонты: где в Крыму нет воды
14:59Севастополь взял шефство над Мелитополем
14:57Власти Запорожья назвали срок проведения референдума о вхождении в РФ
14:12Путин подписал закон о спецмерах при проведении операций ВС за рубежом
14:07Свидетель по делу о мародерстве сам раскапывал расстрельный ров
13:42На пожарах в Крыму погибли 47 человек с начала года – МЧС
13:29Боевики украинских нацбатов стали чаще стрелять друг в друга – МО РФ
13:23ВКС России разгромили базу украинских националистов и наемников в ДНР
13:22Пошлины подождут: льготы при регистрации прав на жилье в Крыму продлены
Лента новостейМолния