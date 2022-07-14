https://crimea.ria.ru/20220714/vlasti-zaporozhya-nazvali-srok-provedeniya-referenduma-o-vkhozhdenii-v-rf-1123843399.html
Власти Запорожья назвали срок проведения референдума о вхождении в РФ
Власти Запорожья назвали срок проведения референдума о вхождении в РФ - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Власти Запорожья назвали срок проведения референдума о вхождении в РФ
Проведение референдума о вхождении освобожденной Запорожской области в состав России запланировано на первую декаду сентября, сообщил глава военно-гражданской... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T14:57
2022-07-14T14:57
2022-07-14T14:57
запорожская область
политика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Проведение референдума о вхождении освобожденной Запорожской области в состав России запланировано на первую декаду сентября, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.По словам Балицкого, Запорожская область рассчитывает на поддержку со стороны РФ с точки зрения обеспечения безопасности.Он также добавил, что порядок проведения референдума и форма бюллетеня будут разработаны в ближайшие несколько дней.Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины и значительную часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://crimea.ria.ru/20220629/khersonskaya-oblast-gotovitsya-k-referendumu-po-vkhozhdeniyu-v-rossiyu--vlasti-1123691404.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, политика, общество
Власти Запорожья назвали срок проведения референдума о вхождении в РФ
Запорожская область планирует референдум о вхождении в состав РФ в начале сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Проведение референдума о вхождении освобожденной Запорожской области в состав России запланировано на первую декаду сентября, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
"Решением военно-гражданской администрации референдум будет проходить в начале осени, дата пока абсолютно не установлена, но это планируем сделать в первой декаде сентября, если у нас будут на то все возможности", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Балицкого, Запорожская область рассчитывает на поддержку со стороны РФ с точки зрения обеспечения безопасности.
Он также добавил, что порядок проведения референдума и форма бюллетеня будут разработаны в ближайшие несколько дней.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины и значительную часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.