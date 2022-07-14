https://crimea.ria.ru/20220714/vlasti-zaporozhya-nazvali-srok-provedeniya-referenduma-o-vkhozhdenii-v-rf-1123843399.html

Власти Запорожья назвали срок проведения референдума о вхождении в РФ

Власти Запорожья назвали срок проведения референдума о вхождении в РФ - РИА Новости Крым, 14.07.2022

Власти Запорожья назвали срок проведения референдума о вхождении в РФ

Проведение референдума о вхождении освобожденной Запорожской области в состав России запланировано на первую декаду сентября, сообщил глава военно-гражданской... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T14:57

2022-07-14T14:57

2022-07-14T14:57

запорожская область

политика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Проведение референдума о вхождении освобожденной Запорожской области в состав России запланировано на первую декаду сентября, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.По словам Балицкого, Запорожская область рассчитывает на поддержку со стороны РФ с точки зрения обеспечения безопасности.Он также добавил, что порядок проведения референдума и форма бюллетеня будут разработаны в ближайшие несколько дней.Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины и значительную часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://crimea.ria.ru/20220629/khersonskaya-oblast-gotovitsya-k-referendumu-po-vkhozhdeniyu-v-rossiyu--vlasti-1123691404.html

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