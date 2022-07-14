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Центр Донецка под обстрелом, есть погибшие — власти ДНР - РИА Новости Крым, 14.07.2022
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Центр Донецка под обстрелом, есть погибшие — власти ДНР
Центр Донецка под обстрелом, есть погибшие — власти ДНР - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Центр Донецка под обстрелом, есть погибшие — власти ДНР
Центр Донецка обстреляли из американской гаубицы М777, по предварительным данным двое погибли, еще трое ранены. Об этом сообщил глава Донецкой народной... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T16:26
2022-07-14T16:26
денис пушилин
ситуация в донбассе: новости и комментарии
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Центр Донецка обстреляли из американской гаубицы М777, по предварительным данным двое погибли, еще трое ранены. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.Уточняется, что удар был произведен со стороны Курахово 155-мм американской гаубицей М777. По информации властей республики, военных объектов рядом с автостанцией нет."Никаких военных объектов рядом нет, это очередной целенаправленный обстрел мирных жителей республики", — написал Пушилин.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее воздушно-космические силы России нанесли удар по пункту дислокации украинских националистов и иностранных наемников в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР, уничтожено 43 боевика.
https://crimea.ria.ru/20220714/boeviki-ukrainskikh-natsbatov-stali-chasche-strelyat-drug-v-druga--mo-rf-1123842139.html
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денис пушилин, ситуация в донбассе: новости и комментарии, специальная военная операция рф на украине
Центр Донецка под обстрелом, есть погибшие — власти ДНР

Центр Донецка обстреляли американской гаубицей — Пушилин

16:26 14.07.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Центр Донецка обстреляли из американской гаубицы М777, по предварительным данным двое погибли, еще трое ранены. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"Украинские боевики нанесли удар по автостанции "Центр" в Донецке. Погибли девушка, которая ехала с работы домой, и водитель маршрутки. По предварительным сведениям, трое раненых", — написал Пушилин.
Уточняется, что удар был произведен со стороны Курахово 155-мм американской гаубицей М777. По информации властей республики, военных объектов рядом с автостанцией нет.
"Никаких военных объектов рядом нет, это очередной целенаправленный обстрел мирных жителей республики", — написал Пушилин.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее воздушно-космические силы России нанесли удар по пункту дислокации украинских националистов и иностранных наемников в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР, уничтожено 43 боевика.
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