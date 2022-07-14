https://crimea.ria.ru/20220714/tsentr-donetska-pod-obstrelom-est-pogibshie--vlasti-dnr-1123845205.html

Центр Донецка под обстрелом, есть погибшие — власти ДНР

Центр Донецка под обстрелом, есть погибшие — власти ДНР - РИА Новости Крым, 14.07.2022

Центр Донецка под обстрелом, есть погибшие — власти ДНР

Центр Донецка обстреляли из американской гаубицы М777, по предварительным данным двое погибли, еще трое ранены. Об этом сообщил глава Донецкой народной... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T16:26

2022-07-14T16:26

2022-07-14T16:26

денис пушилин

ситуация в донбассе: новости и комментарии

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Центр Донецка обстреляли из американской гаубицы М777, по предварительным данным двое погибли, еще трое ранены. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.Уточняется, что удар был произведен со стороны Курахово 155-мм американской гаубицей М777. По информации властей республики, военных объектов рядом с автостанцией нет."Никаких военных объектов рядом нет, это очередной целенаправленный обстрел мирных жителей республики", — написал Пушилин.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее воздушно-космические силы России нанесли удар по пункту дислокации украинских националистов и иностранных наемников в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР, уничтожено 43 боевика.

https://crimea.ria.ru/20220714/boeviki-ukrainskikh-natsbatov-stali-chasche-strelyat-drug-v-druga--mo-rf-1123842139.html

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2022

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денис пушилин, ситуация в донбассе: новости и комментарии, специальная военная операция рф на украине