https://crimea.ria.ru/20220714/vks-rossii-razgromili-bazu-ukrainskikh-natsionalistov-i-naemnikov-v-dnr-1123842009.html

ВКС России разгромили базу украинских националистов и наемников в ДНР

ВКС России разгромили базу украинских националистов и наемников в ДНР - РИА Новости Крым, 14.07.2022

ВКС России разгромили базу украинских националистов и наемников в ДНР

Воздушно-космические силы России нанесли удар по пункту дислокации украинских националистов и иностранных наемников в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР,... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T13:23

2022-07-14T13:23

2022-07-14T13:23

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли удар по пункту дислокации украинских националистов и иностранных наемников в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР, уничтожено 43 боевика. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области российская армейская авиация нанесла удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено 30 националистов, еще 37 ранено.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

https://crimea.ria.ru/20220714/vs-rossii-unichtozhili-do-1-tys-ukrainskikh-voennykh-pod-nikolaevom-i-v-dnr-1123841703.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков