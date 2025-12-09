https://crimea.ria.ru/20251209/raketa-pobedy-s-ekipazhem-vernulas-na-zemlyu-1151508187.html
Ракета Победы с экипажем вернулась на Землю
Ракета Победы с экипажем вернулась на Землю - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Ракета Победы с экипажем вернулась на Землю
Экипаж "Союза МС-27" успешно приземлился в Казахстане после восьмимесячного пребывания на МКС. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса. РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T09:13
2025-12-09T09:13
2025-12-09T09:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Экипаж "Союза МС-27" успешно приземлился в Казахстане после восьмимесячного пребывания на МКС. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.Миссия на МКС длилась с 8 апреля по 9 декабря. Во вторник утром корабль отстыковался от модуля "Причал". Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно, уточнили в Роскосмосе.Экипаж 73-й экспедиции на МКС отправился в космос на Ракете Победы – в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 8 апреля в 08:47 по московскому времени с Байконура.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жил среди звезд: в Крыму открылась выставка первого обитателя МКСРакета "Ангара" со спутниками успешно стартовала с космодрома Плесецк16 миллиардов рублей в космос: "Буран" с крымским оттенком
Ракета Победы с экипажем вернулась на Землю
Экипаж "Союза МС-27" успешно приземлился в Казахстане