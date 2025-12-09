Рейтинг@Mail.ru
Ракета Победы с экипажем вернулась на Землю - РИА Новости Крым, 09.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251209/raketa-pobedy-s-ekipazhem-vernulas-na-zemlyu-1151508187.html
Ракета Победы с экипажем вернулась на Землю
Ракета Победы с экипажем вернулась на Землю - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Ракета Победы с экипажем вернулась на Землю
Экипаж "Союза МС-27" успешно приземлился в Казахстане после восьмимесячного пребывания на МКС. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
2025-12-09T09:13
2025-12-09T09:13
космос
роскосмос
мкс
новости
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151508025_0:419:1280:1139_1920x0_80_0_0_88946b0d4d0026122cb1a1b7877a0c59.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Экипаж "Союза МС-27" успешно приземлился в Казахстане после восьмимесячного пребывания на МКС. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.Миссия на МКС длилась с 8 апреля по 9 декабря. Во вторник утром корабль отстыковался от модуля "Причал". Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно, уточнили в Роскосмосе.Экипаж 73-й экспедиции на МКС отправился в космос на Ракете Победы – в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 8 апреля в 08:47 по московскому времени с Байконура.
космос
россия
Новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/09/1151508025_0:104:1280:1064_1920x0_80_0_0_dfb880b1bb8a3a900e4d03fd37ef4a3c.jpg
1920
1920
true
космос, роскосмос, мкс, новости, россия
Ракета Победы с экипажем вернулась на Землю

Экипаж "Союза МС-27" успешно приземлился в Казахстане

09:13 09.12.2025
 
© РоскосмосЭкипаж ракеты "Союз МС-27"
Экипаж ракеты Союз МС-27
© Роскосмос
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Экипаж "Союза МС-27" успешно приземлился в Казахстане после восьмимесячного пребывания на МКС. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
"Встречаем героев на Земле! Сегодня в 08:04 мск спускаемый аппарат корабля "Союз МС-27" с космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Джонатаном Кимом приземлился в районе города Жезказган", - говорится в сообщении.
Миссия на МКС длилась с 8 апреля по 9 декабря. Во вторник утром корабль отстыковался от модуля "Причал". Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно, уточнили в Роскосмосе.
Экипаж 73-й экспедиции на МКС отправился в космос на Ракете Победы – в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 8 апреля в 08:47 по московскому времени с Байконура.
космосРоскосмосМКСНовостиРоссия
 
Лента новостейМолния