25.11.2025
Ракета "Ангара" со спутниками успешно стартовала с космодрома Плесецк
Ракета "Ангара" со спутниками успешно стартовала с космодрома Плесецк
Ракета "Ангара" со спутниками успешно стартовала с космодрома Плесецк
Российские Воздушно-космические войска во вторник провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с военными спутниками с космодрома Плесецк, сообщает... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T17:18
2025-11-25T17:18
космодром плесецк
министерство обороны рф
космос
воздушно-космические силы (вкс)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151176127_0:0:1208:680_1920x0_80_0_0_a3960b216a02adbe9b61784719609c5c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Российские Воздушно-космические войска во вторник провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с военными спутниками с космодрома Плесецк, сообщает Минобороны РФ."Ангара-1.2" – двухступенчатая ракета-носитель легкого класса, предназначенная для вывода на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки до 3,5 тонн, на солнечно-синхронную орбиту – до 2,4 тонн.О пуске ракеты-носителя "Ангара-1.2" с военными спутниками Минобороны РФ сообщало в августе этого года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
космос
Новости
космодром плесецк, министерство обороны рф, космос, воздушно-космические силы (вкс), новости
Ракета "Ангара" со спутниками успешно стартовала с космодрома Плесецк

РФ провела успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк – Минобороны

17:18 25.11.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Ангара-1.2"
Пуск ракеты-носителя Ангара-1.2
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Российские Воздушно-космические войска во вторник провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с военными спутниками с космодрома Плесецк, сообщает Минобороны РФ.
"25 ноября в 16:42 с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.
"Ангара-1.2" – двухступенчатая ракета-носитель легкого класса, предназначенная для вывода на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки до 3,5 тонн, на солнечно-синхронную орбиту – до 2,4 тонн.
О пуске ракеты-носителя "Ангара-1.2" с военными спутниками Минобороны РФ сообщало в августе этого года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Космодром ПлесецкМинистерство обороны РФкосмосВоздушно-космические силы (ВКС)Новости
 
