Ракета "Ангара" со спутниками успешно стартовала с космодрома Плесецк
Ракета "Ангара" со спутниками успешно стартовала с космодрома Плесецк - РИА Новости Крым, 25.11.2025
Ракета "Ангара" со спутниками успешно стартовала с космодрома Плесецк
Российские Воздушно-космические войска во вторник провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с военными спутниками с космодрома Плесецк, сообщает... РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T17:18
2025-11-25T17:18
2025-11-25T17:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Российские Воздушно-космические войска во вторник провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с военными спутниками с космодрома Плесецк, сообщает Минобороны РФ."Ангара-1.2" – двухступенчатая ракета-носитель легкого класса, предназначенная для вывода на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки до 3,5 тонн, на солнечно-синхронную орбиту – до 2,4 тонн.О пуске ракеты-носителя "Ангара-1.2" с военными спутниками Минобороны РФ сообщало в августе этого года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ракета "Ангара" со спутниками успешно стартовала с космодрома Плесецк
РФ провела успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк – Минобороны