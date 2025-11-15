https://crimea.ria.ru/20251115/1112729067.html

16 миллиардов рублей в космос: "Буран" с крымским оттенком

16 миллиардов рублей в космос: "Буран" с крымским оттенком

16 миллиардов рублей в космос: "Буран" с крымским оттенком

15 ноября 1988 года, в первый и единственный раз на орбиту отправился космический корабль "Буран". На орбиту его вывела ракета "Энергия". Первый полет был...

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. 15 ноября 1988 года, в первый и единственный раз на орбиту отправился космический корабль "Буран". На орбиту его вывела ракета "Энергия". Первый полет был намечен на 29 октября, но по техническим причинам за 51 секунду до старта был отменен. Из соображений безопасности первый испытательный полет определялся как беспилотный. Несмотря на штормовое предупреждение, старт прошел успешно.Полет продлился 205 минут, в течение которых "Буран" совершил два витка вокруг Земли, а затем приземлился на аэродроме "Юбилейный" (Байконур). Управление велось в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения. Полет космического аппарата в космос и спуск его на Землю под управлением бортового компьютера вошел в книгу рекордов Гиннеса.В 1990-1992 годах планировался запуск еще одной "Энергии" со вторым орбитальным кораблем "Буран", но из-за сокращения финансирования этого так и не произошло. В 1990-м работы по программе "Энергия" — "Буран" приостановили, а в постсоветском 1993-м году программу окончательно закрыли. Эта история коснулась и Крыма.Многоразовый орбитальный самолетУвы, исторический "челнок", побывавший в космосе, "погиб" в мае 2002 года в Казахстане после обрушения кровли монтажно-испытательного комплекса на 112-й площадке Байконура. Его остатки, равно как и остатки хранившегося там же экземпляра ракеты "Энергия", растащили на сувениры, а то и просто на металлолом. По некоторым данным, кое-какие узлы (в том числе макеты двигателей РД-0120) были проданы Китаю.Всего по программе "Энергия" — "Буран" построили три летных корабля (третий не был достроен) и заложили еще два, которые после сворачивания программы уничтожили, а также создали 9 технологических макетов в различной комплектации для проведения разноплановых испытаний. В 2011 году третий образец перетащили на территорию Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковский, чтобы отреставрировать и в дальнейшем выставлять на авиасалоне МАКС.Многоразовая космическая система включала в себя универсальную сверхтяжелую ракету-носитель "Энергия", орбитальный корабль "Буран", а также средства наземной космической инфраструктуры ракеты-носителя и орбитального корабля.Работы над многоразовым орбитальным самолетом начали в 1974 году. В 1976 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании многоразовой космической системы, не уступающая по основным характеристикам американской системе "Спейс-Шаттл". Впоследствии она получила наименование "Энергия" — "Буран". Головным разработчиком стало НПО "Энергия" (ныне Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С. П. Королева).Для создания планера орбитального корабля "Буран" на базе трех конструкторских бюро (КБ "Молния", КБ "Буревестник" и Экспериментальный машиностроительный завод во главе с генеральным конструктором Владимиром Мясищевым) образовали специализированное предприятие — научно-производственное объединение "Молния". Основной производственной базой был выбран Тушинский машиностроительный завод. Новое объединение возглавил Глеб Лозино-Лозинский, который еще в 1960-е годы работал над проектом многоразовой авиационно-космической системы "Спираль".Разработка ОК "Буран" продолжалась более 10 лет. Первому запуску предшествовал большой объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию корабля и его систем. По своей конструкции и характеристикам "Буран" существенно отличался от всех ранее созданных в Советском Союзе космических кораблей. Он представлял собой крылатый летательный аппарат самолетной конфигурации, выполненный по схеме "бесхвостка" со свободно несущим и низкорасположенным треугольным крылом двойной стреловидности. Крыло позволяло планировать и совершать безмоторную посадку на аэродромную полосу после возвращения из космоса.Посадку на аэродром обеспечивало трехопорное (с носовым колесом) выпускающееся шасси.В носовой части корпуса корабля находилась герметичная вставная кабина объемом 73 кубических метра, в которой располагался экипаж и основная часть аппаратуры. Максимально в кабине "Бурана" помещалось 10 человек, при этом основной экипаж — четыре человека и космонавты-исследователи — шесть человек. Среднюю часть корабля занимал негерметичный грузовой отсек, под ним располагались агрегаты систем энергоснабжения и обеспечения температурного режима. В хвостовом отсеке были установлены агрегаты двигательной установки, топливные баки, агрегаты гидросистемы.В конструкции "Бурана" использовались алюминиевые сплавы, титан, сталь и другие материалы. Чтобы противостоять аэродинамическому нагреванию при спуске с орбиты, внешняя поверхность ОК имела теплозащитное покрытие, рассчитанное на многоразовое использование.Длина "Бурана" составляла 36,4 метра, высота — 16,5 метров (при выпущенном шасси), размах крыла — около 24 метров. При стартовой массе около 105 тонн орбитальный корабль мог выводить на рабочую орбиту до 30 тонн полезного груза и возвращать с нее на Землю до 20 тонн. Максимальный запас топлива достилал 14 тонн. Отсек полезного груза на корабле был длиной 18,3 метра, диаметром 4,7 метра и общим объемом около 350 кубических метров. "Буран" имел диапазон высот рабочих орбит от 200 до 1000 километров и мог совершать боковой маневр в атмосфере до двух тысяч километров.Запуск орбитального корабля осуществлялся с помощью универсальной двухступенчатой ракеты-носителя "Энергия", к центральному блоку которой тот крепился пирозамками. В полете после отделения корабля от второй ступени ракеты-носителя осуществлялся двукратный запуск его двигателей, что обеспечило необходимый прирост скорости до достижения первой космической и выход на опорную круговую орбиту.Лучше "Шаттла"Советский "Буран" по большинству показателей превосходил американскую систему "Спейс-шаттл", говорится в аналитическом докладе экспертов Всероссийского НИИ авиационных материалов (ВИАМ), подготовленном к 25-летнему юбилею со дня запуска."Наш "Буран" мог находиться на орбите вдвое дольше американского "челнока": 30 суток против 15-ти, брать на борт 30 тонн груза (шаттл — 24 тонны) и 10 членов экипажа (7 астронавтов). Подготовка к запуску на Байконуре занимала всего 15 суток (против месяца предстартовых операций для шаттла на мысе Канаверал). Но самое главное отличие от американской системы заключалась в том, что советский корабль был способен выполнять полет и осуществлять посадку в автоматическом режиме, что с блеском подтвердилось 15 ноября 1988 года", — отмечается в докладе.Кроме того, комплекс "Спейс-шаттл", состоявший из ракетного топливного бака и двух твердотопливных ускорителей, не мог быть использован для вывода на орбиту никаких иных космических аппаратов, кроме "челноков", которые, к тому же, не имели возможности несколько раз заходить на посадку, так как могли садиться только с выключенными двигателями.Советская же схема с применением сверхтяжелой ракеты-носителя "Энергия" изначально создавалась универсальной. Она позволяла осуществлять вывод на орбиту любых космических кораблей и грузов массой до 100 тонн, а корабль "Буран" мог задействовать собственные двигатели управления во время снижения и посадки в автоматическом режиме.Отечественный орбитальный самолет был рассчитан на 100 полетов, твердотопливный ускоритель — на 20, основные двигатели — на 66 полетов. Одноразовым элементом в советской системе был только подвесной топливный бак. После первого полета "Бурана" из 38,8 тыс уникальных теплозащитных плиток было потеряно всего восемь. Для сравнения: после первого полета американского "Шаттла" из 24 тысяч 192 плиток и 3 тысяч 254 гибких матов изоляции потребовалась замена более ста теплозащитных элементов.Созданный СССР в ответ на разработку американской многоразовой транспортной космической системы проект "Энергия" — "Буран" объединил 1206 предприятий и организаций, почти 100 министерств и ведомств. В работе были задействованы крупнейшие научные и производственные центры России, Украины, Белоруссии и других республик СССР. Для создания корабля только специалисты Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов разработали 39 принципиально новых материалов и 230 совершенно новых технологий. Программа длилась 18 лет. Общий объем затрат составил 16,5 млрд советских рублей.Запасной КрымНа случай экстренного приземления орбитальных кораблей в случае возникновения различных нештатных ситуаций на орбите, требующих срочной посадки, в СССР построили запасные аэродромы под грифами "на востоке" и "на западе" (при наличии аэродрома на Байконуре). Восточный аэродром — в центральной части Приморского края (восточнее районного центра Хороль), западный – под Симферополем. Длинна взлетно-посадочной полосы, созданной на в аэропорту "Симферополь", составила 3,7 км длиной и 60 м шириной. Под отрезком ВПП есть тоннель, по которому проходит автомобильная дорога.Работавший на симферопольском запасном аэродроме инженер Юрий Космачевский вспоминал: "На момент первого пуска (единственного пуска "Бурана" 15 ноября 1988 года – ред.) на запасном аэродроме посадки были полностью смонтированы, оттестированы и готовы к работе так называемая "ближняя" и "дальняя" зоны посадки, состоявшие из аэродромного оборудования — РД (ретрансляторы-дальномеры) и глиссадные маяки, а также ближней зоны (ретрансляторы-дальномеры, 6 объектов) и дальняя зона — два обзорных радиолокатора (в районе Евпатории и в районе Белогорска). Летом 1989 года я участвовал в опытных испытаниях на аэродроме, когда самолет-лаборатория на базе Ту-134 имитировал посадку "Бурана" по его глиссаде, а все службы посадки отрабатывали наведение на ВПП. Помню, что испытания проводились летними ночами, когда Симферопольский аэропорт был немного меньше загружен (все-таки это было лето и Крым)".В годы пребывания Крыма в составе Украины все, что касалось орбитального корабля "Буран", ликвидировали. На момент сворачивания программы на полуострове оставались рабочий Трассовый радиолокационный комплекс в селе Молочном под Евпаторией, здание командно-диспетчерского пункта на территории симферопольского аэропорта и 48-я площадка возле Качи, на которой располагался радиомаяк для навигации "Бурана".Но, как оказалось, взлетно-посадочная полоса в аэропорте "Симферополь" была не единственной в Крыму, где мог приземлиться орбитальный корабль. В поселке Багерово Ленинского района в советское время работал филиал Луганского высшего военного авиационного училища штурманов, у которого был свой аэродром (71-й полигон ВВС).В 1947-1972 аэродром, в годы Великой Отечественной войны бывший полевым, являлся 71-м полигоном ВВС (12-го Главного управления Министерства обороны). Его создали для авиационного обеспечения ядерных испытаний. За четверть века полигон обеспечил 180 воздушных ядерных взрывов.На расположение полигона в 14 км от Керчи повиляло то, что в этом районе преобладало значительное количество солнечных дней, а это, в свою очередь, было существенно для обеспечения визуального наблюдения за испытываемыми объектами при траекторных измерениях. На багеровском аэродроме построили ВПП (3,5 км длиной и 80 м шириной) для взлета и посадки тяжелых ракетоносцев.Помимо "Бурана" багеровская взлетно-посадочная полоса позволяла поднимать в воздух и принимать все типы существующих военно-транспортных самолетов, в том числе тяжелые стратегические бомбардировщики. Полоса была сделана из прочнейшего бетона. В 1998 году летное училище расформировали, полигон пришел в запустение. Весной 2012 года Фонд имущества Крыма продал аэродром одному крымскому ООО за 13,3 млн гривен (29,9 млн рублей по нынешнему курсу ЦБ). Победитель торгов помимо нескольких технических строений приобрел взлетно-посадочную полосу, собранную из прочнейших плит ПАГ-18. Крымские СМИ сообщали, что до продажи аэродрома ее усиленно разбирали, а плиты продавали по цене 2,3 тыс. гривен (5,1 тыс. руб. по нынешнему курсу ЦБ РФ) за штуку. Всего же на объекте, по некоторым данным, насчитывалось около 22 тысяч плит.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

