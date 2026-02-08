https://crimea.ria.ru/20260208/volny-kholoda-i-tepla-pogoda-na-nedelyu-v-krymu-1153013705.html
Волны холода и тепла: погода на неделю в Крыму
Волны холода и тепла: погода на неделю в Крыму
Какая погода ждет полуостров на следующей неделе, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. РИА Новости Крым, 08.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым.
Какая погода ждет полуостров на следующей неделе, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его прогнозу, в понедельник в тыловой части циклона пройдут интенсивные заряды снега, а ветры развернутся на северные румбы, придет резкое похолодание.
"Температуры уйдут в минусовой сектор, на земле даже сформируется неустойчивый снежный покров, в Симферополе - максимум 1 см, но, тем не менее, погода "не летная", и в ночь ударят морозы от 0 до -5. Днем обратный суточный ход до -1…-6 градусов. Соответственно, вся вода, выпавшая накануне за выходные, замерзнет, и на дорогах будет гололедица", - отметил синоптик.
Тем не менее, с наступлением вторника инициативу перехватит антициклон, утверждает он.
"Погода резко улучшится. Но ночью морозы окрепнут до -5…-10 градусов – это очень холодно. По климату норма -2, то есть на 8 градусов будет холоднее положенного. А днем под лучами солнца, и в связи с тем, что в феврале день все-таки увеличивается по времени, в условиях солнечной погоды удастся прогреть воздух до 0…+5", - поделился эксперт.
Во второй части недели, по информации специалиста, природа сжалится над крымчанами.
"Воздушные потоки начнут разворачиваться с холодных северных на южные румбы, пойдет адвекция более теплого воздуха, но она будет сопровождаться постепенным ухудшением погоды. Так что, если в ночь на среду еще без осадков и температура около 0 от -3… до +2, днем уже порядка +1…+6, и осадки в смешанном агрегатном состоянии, то есть это мокрый снег, дождь, то в четверг ночью уже 0…+5, днем до +10 градусов", - обнадежил Тишковец.
К концу недели, по его данным, по ночам будет не ниже +1…+6, а днем +7…+12, что на несколько градусов выше положенной климатической нормы. Погодные условия в ближайшую семидневку будут чрезвычайно неустойчивыми.
"Еще раз акцентирую внимание, самая большая угроза – это понедельник, когда, в общем-то, ожидается опасные явления погоды - гололедица и минусовые температуры, которые продержатся первую половину предстоящей рабочей недели", - подчеркнул ведущий специалист ФОБОСа.
Синоптик выразил мнение, что в целом предстоящий февраль будет умеренным по температурному режиму.
"Вряд ли в дальнейшем нас ждут какие-то мощные арктические вторжения, которые мы пережили за последние две недели. Возвраты холодов будут - это традиция и февраля, и марта. Но они не будут столь продолжительными и экстремальными, чем мы наблюдали накануне", - сказал Евгений Тишковец.
Что же касается метео-весны, то он уверен, что потерпеть осталось недолго.
"Максимум 5-6 недель, после чего она пойдет в наступление по всем фронтам. Забегая наперед, сразу скажу, что в март будет в Крыму на 1-2 градуса теплее климатической нормы. Примерно то же самое ожидается и в апреле, и в мае. Есть надежда на то, что грядущая весна все-таки даже наступит чуть-чуть раньше положенных сроков и порадует нас более комфортным теплом, нежели это положено по многолетним климатическим наблюдениям", - обнадежил специалист.
