https://crimea.ria.ru/20260208/zaderzhanie-strelyavshego-v-generala-i-novye-sanktsii-zelenskogo---glavnoe-1153041502.html

Задержание стрелявшего в генерала и новые санкции Зеленского - главное

Задержание стрелявшего в генерала и новые санкции Зеленского - главное - РИА Новости Крым, 08.02.2026

Задержание стрелявшего в генерала и новые санкции Зеленского - главное

Силовики задержали стрелявшего в генерала Минобороны в Москве. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в раскрытии покушения на... РИА Новости Крым, 08.02.2026

2026-02-08T21:35

2026-02-08T21:35

2026-02-08T21:35

главное за день

в мире

крым

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267004_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6302879eed05d6a84418d81b68e09dc8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Силовики задержали стрелявшего в генерала Минобороны в Москве. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в раскрытии покушения на генерала Владимира Алексеева. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о введении новых санкций против России. В Белгороде начнут слив системы отопления в 455 многоквартирных домах - из-за ударов ВСУ в регионе сложная обстановка. ВСУ атакуют Кубань - аэропорты в Краснодаре и Геленджике закрыты. В Крыму утверждена госпрограмма научно-технологического развития.О главных заявлениях и событиях дня читайте в подборке РИА Новости Крым.Задержание стрелявшего в генерала АлексееваСтрелявший в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве задержан, также ФСБ совместно с МВД установила его пособников."Непосредственным исполнителем был гражданин России, его задержали при содействии партнеров из ОАЭ и передали России. Пособниками были россияне, мужчина и женщина. Мужчину задержали в Москве, женщина выехала на Украину. Розыск организаторов покушения продолжается", - сообщает ЦОС ФСБ России. Установлено, что исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева прибыл в Москву в конце декабря прошлого года по заданию украинских спецслужб, чтобы совершить теракт.Президент России Владимир Путин вчера вечером провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии спецслужб и помощь в задержании подозреваемого в причастности к теракту против генерала Владимира Алексеева."Вчера вечером состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном. Президент Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту против генерала Алексеева", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Зеленский грозится новыми санкциями против РоссииВладимир Зеленский заявил о введении новых санкций против российских компаний и иностранных компаний, которые якобы поставляют РФ комплектующие для высокоточного вооружения."Против таких компаний - поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов - мы вводим новые санкции... Вторым указом вводятся санкции против российского финансового сектора", - написал он в своем Telegram-канале.В Белгороде ситуация с отоплением остается сложнойВ Белгороде из-за ударов ВСУ ситуация с подачей тепла остается крайне сложной. Принято решение начать слив системы отопления в 455 многоквартирных домах."В связи с резким понижением температуры мы принимаем решение в 455 многоквартирных домах начать слив системы отопления", - сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, отметив, что если этого не сделать, то из-за сильных морозов последствия будут катастрофическими.ВСУ атаковали КубаньУкраинские боевики атаковали Кубань - в регионе звучат сирены, работает ПВО, работа аэропортов Краснодара и Геленджика приостановлена. Об этом сообщают власти региона.В Геленджике включили сирены системы оповещения. Идет отражение атаки беспилотников, сообщил глава города Алексей Богодистов.Госпрограмма научно-технологического развития КрымаВ Крыму утверждена госпрограмма научно-технологического развития региона на 2026–2030 годы."Правительство республики утвердило госпрограмму научно-технологического развития нашего региона на 2026–2030 годы. Она определяет ряд приоритетных направлений работы – от машиностроения и судостроения до сельского хозяйства, медицины и экологии", - сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, документ предусматривает господдержку внедрения научных исследований и разработок в различных отраслях, кроме того, планируется увеличение затрат на эти цели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260208/peregovory-v-abu-dabi-i-zemletryasenie-v-krymu--top-novostey-nedeli-1153000125.html

https://crimea.ria.ru/20260208/belgorod-posle-otstrela-vsu-chto-tvoritsya-v-gorode-bez-otopleniya-v-morozy-1153041955.html

https://crimea.ria.ru/20260208/solntse-pobilo-rekord-xxi-veka-1153041261.html

https://crimea.ria.ru/20260208/volny-kholoda-i-tepla-pogoda-na-nedelyu-v-krymu-1153013705.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, в мире, крым, новости