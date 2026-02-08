https://crimea.ria.ru/20260208/slivaem-sistemu-v-belgorode-tyazhelaya-situatsiya-s-otopleniem-1153040405.html
Сливаем систему: в Белгороде тяжелая ситуация с отоплением
Сливаем систему: в Белгороде тяжелая ситуация с отоплением - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Сливаем систему: в Белгороде тяжелая ситуация с отоплением
В Белгороде из-за ударов ВСУ ситуация с подачей тепла остается крайне сложной. Принято решение начать слив системы отопления в 455 многоквартирных домах. Об... РИА Новости Крым, 08.02.2026
2026-02-08T16:56
2026-02-08T16:56
2026-02-08T16:56
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152388292_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_afb8c92b2e11f7c12e47b68da76db280.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Белгороде из-за ударов ВСУ ситуация с подачей тепла остается крайне сложной. Принято решение начать слив системы отопления в 455 многоквартирных домах. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, отметив, что если этого не сделать, то из-за сильных морозов последствия будут катастрофическими.Кроме того, слив системы отопления произойдет также в 25 детских садах, 17 школах, девяти поликлиниках, четырех вузах и ряде других социальных объектах и коммерческих предприятиях города.По словам Гладкова, из-за ударов ВСУ в регионе сейчас "крайне сложный период времени", который придется пережить. Все действия, которые энергетики и тепловики предпринимают в течение последних двух суток, пока не приводят к долгожданному результату. В городе восстановлено газоснабжение, не подключенными к электроснабжению остаются 500 потребителей, решена проблема с подачей холодной воды. Но проблемы с отоплением в городе остаются."Восстановительные работы продолжаются. По мере их выполнения, когда мы видим, что наша ТЭЦ будет готова к подаче тепла, мы будем заполнять систему отопления и подавать теплоноситель в жилые дома, в социальные объекты, в коммерческие предприятия", - уточнил Гладков.Также губернатор отметил, что пункты обогрева в городе будет работать круглосуточно. Детей детсадовского возраста родители смогут временно оставить в детских садах, где есть свет и тепло, такие учреждения также переведены в круглосуточный режим работы. Оставить заявку можно в администрацию Белгорода, ответственность за круглосуточное нахождение детей в учреждениях власти берут на себя.При этом детей школьного возраста старше 11 лет власти региона готовы отправить для временного проживания в другие регионы, в частности, в Крым, добавил он.Днем в субботу при атаке украинских боевиков по Белгороду был поврежден инфраструктурный объект. Пострадали четыре сотрудника. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в многоквартирном доме и в четырех частных домах. В тот же день вечером ВСУ повторно атаковали критическую инфраструктуру Белгорода.Накануне сообщалось, что украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности. В городе была повреждена энергетическая инфраструктура. Позже украинские боевики вновь атаковали Белгород.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 20 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала годаВСУ ударили Нептунами и HIMARS по Брянской областиМир на Украине напрямую связан с пролонгированием ДСНВ – политолог
https://crimea.ria.ru/20260208/ataka-vsu-na-kuban-v-regione-rabotayut-sily-pvo-aeroporty-zakryty-1153038335.html
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152388292_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_502c3edc52f99d036a087a0c5505b8ba.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости, новости сво
Сливаем систему: в Белгороде тяжелая ситуация с отоплением
В Белгороде начнут слив системы отопления в 455 многоквартирных домах - ситуация тяжелая
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Белгороде из-за ударов ВСУ ситуация с подачей тепла остается крайне сложной. Принято решение начать слив системы отопления в 455 многоквартирных домах. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, отметив, что если этого не сделать, то из-за сильных морозов последствия будут катастрофическими.
"В связи с резким понижением температуры мы принимаем решение в 455 многоквартирных домах начать слив системы отопления", - сообщил Гладков, опубликовав в своем Telegram-канале соответствующее видеообращение.
Кроме того, слив системы отопления произойдет также в 25 детских садах, 17 школах, девяти поликлиниках, четырех вузах и ряде других социальных объектах и коммерческих предприятиях города.
По словам Гладкова, из-за ударов ВСУ в регионе сейчас "крайне сложный период времени", который придется пережить. Все действия, которые энергетики и тепловики предпринимают в течение последних двух суток, пока не приводят к долгожданному результату.
В городе восстановлено газоснабжение, не подключенными к электроснабжению остаются 500 потребителей, решена проблема с подачей холодной воды. Но проблемы с отоплением в городе остаются.
"Восстановительные работы продолжаются. По мере их выполнения, когда мы видим, что наша ТЭЦ будет готова к подаче тепла, мы будем заполнять систему отопления и подавать теплоноситель в жилые дома, в социальные объекты, в коммерческие предприятия", - уточнил Гладков.
Также губернатор отметил, что пункты обогрева в городе будет работать круглосуточно. Детей детсадовского возраста родители смогут временно оставить в детских садах, где есть свет и тепло, такие учреждения также переведены в круглосуточный режим работы. Оставить заявку можно в администрацию Белгорода, ответственность за круглосуточное нахождение детей в учреждениях власти берут на себя.
При этом детей школьного возраста старше 11 лет власти региона готовы отправить для временного проживания в другие регионы, в частности, в Крым, добавил он.
Днем в субботу при атаке украинских боевиков по Белгороду был поврежден инфраструктурный объект
. Пострадали четыре сотрудника. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в многоквартирном доме и в четырех частных домах. В тот же день вечером ВСУ повторно атаковали
критическую инфраструктуру Белгорода.
Накануне сообщалось, что украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности
. В городе была повреждена энергетическая инфраструктура. Позже украинские боевики вновь атаковали
Белгород.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: