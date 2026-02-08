https://crimea.ria.ru/20260208/slivaem-sistemu-v-belgorode-tyazhelaya-situatsiya-s-otopleniem-1153040405.html

Сливаем систему: в Белгороде тяжелая ситуация с отоплением

Сливаем систему: в Белгороде тяжелая ситуация с отоплением - РИА Новости Крым, 08.02.2026

Сливаем систему: в Белгороде тяжелая ситуация с отоплением

В Белгороде из-за ударов ВСУ ситуация с подачей тепла остается крайне сложной. Принято решение начать слив системы отопления в 455 многоквартирных домах. Об... РИА Новости Крым, 08.02.2026

2026-02-08T16:56

2026-02-08T16:56

2026-02-08T16:56

белгород

атака всу на белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152388292_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_afb8c92b2e11f7c12e47b68da76db280.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Белгороде из-за ударов ВСУ ситуация с подачей тепла остается крайне сложной. Принято решение начать слив системы отопления в 455 многоквартирных домах. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, отметив, что если этого не сделать, то из-за сильных морозов последствия будут катастрофическими.Кроме того, слив системы отопления произойдет также в 25 детских садах, 17 школах, девяти поликлиниках, четырех вузах и ряде других социальных объектах и коммерческих предприятиях города.По словам Гладкова, из-за ударов ВСУ в регионе сейчас "крайне сложный период времени", который придется пережить. Все действия, которые энергетики и тепловики предпринимают в течение последних двух суток, пока не приводят к долгожданному результату. В городе восстановлено газоснабжение, не подключенными к электроснабжению остаются 500 потребителей, решена проблема с подачей холодной воды. Но проблемы с отоплением в городе остаются."Восстановительные работы продолжаются. По мере их выполнения, когда мы видим, что наша ТЭЦ будет готова к подаче тепла, мы будем заполнять систему отопления и подавать теплоноситель в жилые дома, в социальные объекты, в коммерческие предприятия", - уточнил Гладков.Также губернатор отметил, что пункты обогрева в городе будет работать круглосуточно. Детей детсадовского возраста родители смогут временно оставить в детских садах, где есть свет и тепло, такие учреждения также переведены в круглосуточный режим работы. Оставить заявку можно в администрацию Белгорода, ответственность за круглосуточное нахождение детей в учреждениях власти берут на себя.При этом детей школьного возраста старше 11 лет власти региона готовы отправить для временного проживания в другие регионы, в частности, в Крым, добавил он.Днем в субботу при атаке украинских боевиков по Белгороду был поврежден инфраструктурный объект. Пострадали четыре сотрудника. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в многоквартирном доме и в четырех частных домах. В тот же день вечером ВСУ повторно атаковали критическую инфраструктуру Белгорода.Накануне сообщалось, что украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности. В городе была повреждена энергетическая инфраструктура. Позже украинские боевики вновь атаковали Белгород.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 20 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала годаВСУ ударили Нептунами и HIMARS по Брянской областиМир на Украине напрямую связан с пролонгированием ДСНВ – политолог

https://crimea.ria.ru/20260208/ataka-vsu-na-kuban-v-regione-rabotayut-sily-pvo-aeroporty-zakryty-1153038335.html

белгород

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости, новости сво