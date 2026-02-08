https://crimea.ria.ru/20260208/bez-sveta-v-ponedelnik-ostanutsya-pyat-naselennykh-punktov-pod-yaltoy-1153022504.html

Без света в понедельник останутся пять населенных пунктов под Ялтой

2026-02-08T20:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Большой Ялты останутся без энергоснабжения в понедельник, 9 февраля. Ограничения связаны с ремонтом подстанции. Об этом сообщили в администрации города.По информации предприятия "Крымэнерго", 9 февраля, с 00:00 до 06:00 будет ограничена подача электричества в Гаспре, Стройгородке, Кореизе, Симеизе и Ореанде."Ограничения связаны с капитальным ремонтом подстанции", – уточнили в сообщении.Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин заявил, что в Крыму планируется строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричестваВ Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 годуКрымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев

2026

