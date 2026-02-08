Рейтинг@Mail.ru
Без света в понедельник останутся пять населенных пунктов под Ялтой
Без света в понедельник останутся пять населенных пунктов под Ялтой
Без света в понедельник останутся пять населенных пунктов под Ялтой - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Без света в понедельник останутся пять населенных пунктов под Ялтой
Пять населенных пунктов Большой Ялты останутся без энергоснабжения в понедельник, 9 февраля. Ограничения связаны с ремонтом подстанции. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.02.2026
2026-02-08T20:43
2026-02-08T20:43
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/11/1152465760_0:0:787:443_1920x0_80_0_0_0f153bc0371a33488658e761dd311c06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Большой Ялты останутся без энергоснабжения в понедельник, 9 февраля. Ограничения связаны с ремонтом подстанции. Об этом сообщили в администрации города.По информации предприятия "Крымэнерго", 9 февраля, с 00:00 до 06:00 будет ограничена подача электричества в Гаспре, Стройгородке, Кореизе, Симеизе и Ореанде."Ограничения связаны с капитальным ремонтом подстанции", – уточнили в сообщении.Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин заявил, что в Крыму планируется строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.
Без света в понедельник останутся пять населенных пунктов под Ялтой

В Большой Ялте без электричества останутся пять населенных пунктов из-за ремонта на линии

20:43 08.02.2026
 
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия ГоцанюкаЗаснеженные ЛЭП в Крыму
Заснеженные ЛЭП в Крыму
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Большой Ялты останутся без энергоснабжения в понедельник, 9 февраля. Ограничения связаны с ремонтом подстанции. Об этом сообщили в администрации города.
"9 февраля пять населенных пунктов региона останутся без света", – сказано в сообщении.
По информации предприятия "Крымэнерго", 9 февраля, с 00:00 до 06:00 будет ограничена подача электричества в Гаспре, Стройгородке, Кореизе, Симеизе и Ореанде.
"Ограничения связаны с капитальным ремонтом подстанции", – уточнили в сообщении.
Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин заявил, что в Крыму планируется строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.
