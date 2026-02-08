Рейтинг@Mail.ru
Переговоры в Абу-Даби и землетрясение в Крыму – топ новостей недели - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Переговоры в Абу-Даби и землетрясение в Крыму – топ новостей недели
Переговоры в Абу-Даби и землетрясение в Крыму – топ новостей недели - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Переговоры в Абу-Даби и землетрясение в Крыму – топ новостей недели
Второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Возвращение российских военнопленных с подконтрольной Киеву территории... РИА Новости Крым, 08.02.2026
Переговоры в Абу-Даби и землетрясение в Крыму – топ новостей недели

Второй раунд переговоров в Абу-Даби и землетрясение в Крыму – топ новостей недели

18:18 08.02.2026
 
© МИД ОАЭВторой этап переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
Второй этап переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
© МИД ОАЭ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Возвращение российских военнопленных с подконтрольной Киеву территории. Возвращение в Крым члена экипажа танкера "Маринера". Перспектива распада ЕС из-за противостояния с Россией. Землетрясение в Крыму и его причины. Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Тамбовкой области.
О главных событиях этой недели – в подборке РИА Новости Крым.

Переговоры в Абу-Даби

Второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины по безопасности состоялся в Абу-Даби 4-5 февраля. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине. Переговоры прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира, оценил встречу спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал второй раунд переговоров в Абу-Даби содержательным и продуктивным.
Представители России и США в Абу-Даби договорились соблюдать условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще как минимум полгода. Делегации России и Украины договорились об обмене 314 пленными.
Финальные договоренности России и США по Украине в рамках формата трехсторонних переговоров возможны в ближайшие недели, считает политический обозреватель Андрей Перла.
Обмен военнопленными

Обмен военнопленными по итогам договоренностей в Абу-Даби состоялся 5 февраля. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих, взамен Украине переданы 157 военнопленных ВСУ.
В рамках обмена стороны, в том числе, передали по пять раненых бойцов, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. Вернулись и трое гражданских из Курской области, которых ВСУ еще в 2024 году фактически взяли в заложники.
Возвращение члена экипажа "Маринеры"

1 февраля в Крым после почти месяца плена вернулся член экипажа танкера "Маринера", задержанного США в январе в Северной Атлантике, моряк Максим Карпенко. На вокзале в Керчи его встречал и корреспондент РИА Новости Крым. По словам Максима, добрался он хорошо, перелет был из Стамбула, а в Москве его встречали представители Музея морского и речного флота. Все эти 20 дней Максим Карпенко вместе с другими членами экипажа провел в плену "на полу на камбузе" судна, которое пришло в территориальные воды Шотландии. До того, как захватить их судно и взять в плен экипаж, танкер преследовали в Атлантике более двух недель, рассказал Максим.
Перспективы Европы

Европа боится завершать конфликт с Россией, поскольку это поражение и весь мир поймет, что Европейский Союз как политическое единство – необоснованно дорогой и неэффективный формат сотрудничества европейских государств, высказал мнение на этой неделе политический обозреватель Андрей Перла, отметив, что Украина сегодня поддерживает ЕС "как костыль". По мнению политолога Евгения Михайлова, Европейский союз в итоге откажется от поддержки фашистского режима на Украине и выступит за партнерство с Россией благодаря смене европейских лидеров либо прекратит существовать вовсе.
Землетрясение в Крыму

В понедельник в Крыму произошло землетрясение, изначально сообщалось, что его магнитуда равнялась 5,1. Позже данные скорректировали – сила толчков составила 4,8. Эпицентр находился в Азовском море, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 35 километрах от Щелкино. Пострадавших и повреждений нет.
По мнению директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрия Вольфмана, землетрясение связано с активностью разломов в сейсмически опасной Керченско-Таманской зоне. Говоря о возможных последствиях, специалист отметил, что образование высоких волн в Азовском море маловероятно.
Задержка поездов из-за ЧП в Тамбовкой области

В среду днем в Мичуринске на станции Кочетовка-2 сошли с рельсов вагоны грузового поезда с бензином и загорелись. Изначально сообщалось о возгорании пяти вагонов, позднее стало известно, что горит 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пожар полностью ликвидирован в четверг в 16.30. Из-за этого ЧП в Томбовской области произошли задержки поездов в Крым и в обратном направлении до 9 часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
