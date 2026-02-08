https://crimea.ria.ru/20260208/putin-poblagodaril-glavu-oae-za-pomosch-v-raskrytii-pokusheniya-na-alekseeva-1153038855.html

Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в раскрытии покушения на Алексеева

Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в раскрытии покушения на Алексеева

2026-02-08T14:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вчера вечером провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту против генерала Владимира Алексеева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вчера вечером состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном. Президент Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту против генерала Алексеева", - сказал он.Также, по словам Пескова, главы государств продолжили обсуждение тем, которые были на повестке дня переговоров в ходе недавнего визита Нахайяна в Москву.Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром в пятницу в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Нападавший совершил несколько выстрелов, а затем быстро покинул место происшествия. Владимир Алексеев был ранен. Его доставили в одну из московских больниц. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева арестован. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При содействии Объединенных Арабских Эмиратов ранее он был задержан в Дубае и передан российской стороне. Назначено более 15 судебных экспертиз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генерала Минобороны РФ расстреляли в Москве - что известноВ Москве совершено покушение на генерала МинобороныПокушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили сроки

