https://crimea.ria.ru/20260208/v-sevastopole-dosrochno-otremontiruyut-dorogi-1153042469.html
В Севастополе досрочно отремонтируют дороги
В Севастополе досрочно отремонтируют дороги - РИА Новости Крым, 08.02.2026
В Севастополе досрочно отремонтируют дороги
В Севастополе досрочно отремонтируют внутриквартальные дороги на улице Адмирала Юмашева. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.02.2026
2026-02-08T20:25
2026-02-08T20:25
2026-02-08T20:25
севастополь
дороги
дороги крыма
ремонт дорог
новости севастополя
новости крыма
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/08/1153042358_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3f8dba710b33328e5015bb2c9cf5131.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе досрочно отремонтируют внутриквартальные дороги на улице Адмирала Юмашева. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Подрядчик, который приступил к ремонту, 12 января нарастил темпы благоустройства, чтобы минимизировать неудобства для горожан, проживающих в этом районе, уточнил губернатор."Контракт предусматривает окончание работ в августе, однако подрядчик планирует сдать объект уже в феврале. В общей сложности здесь будет обновлено свыше 1 000 м2 дорожного полотна на внутриквартальных проездах и пешеходных зонах", - добавил Развожаев.Также в планах на этот год планируется отремонтировать внутриквартальные дороги и придомовые территорий по 11 адресам, подытожил губернатор.Ранее сообщалось, что в Севастополе на 2026 год запланирован ремонт 50 дорог общей протяженностью 25 километров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму при ремонте моста вскрылось мошенничество на 9,5 млн рублейВ Симферополе и пригороде отремонтируют дорогиВласти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорог
https://crimea.ria.ru/20260208/v-sevastopole-novye-trotuary-poyavyatsya-v-kazachey-bukhte-1153040730.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/08/1153042358_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_83d479b2c1727bfdc203c68b73200ff3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, дороги, дороги крыма, ремонт дорог, новости севастополя, новости крыма, михаил развожаев
В Севастополе досрочно отремонтируют дороги
В Севастополе досрочно отремонтируют внутриквартальные дороги на Адмирала Юмашева – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе досрочно отремонтируют внутриквартальные дороги на улице Адмирала Юмашева. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ремонт внутриквартальных дорог на Адмирала Юмашева завершат досрочно. Во дворах домов №12 и №14 на улице Адмирала Юмашева строители завершают ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров", - написал он в своем Telegram-канале.
Подрядчик, который приступил к ремонту, 12 января нарастил темпы благоустройства, чтобы минимизировать неудобства для горожан, проживающих в этом районе, уточнил губернатор.
"Контракт предусматривает окончание работ в августе, однако подрядчик планирует сдать объект уже в феврале. В общей сложности здесь будет обновлено свыше 1 000 м2 дорожного полотна на внутриквартальных проездах и пешеходных зонах", - добавил Развожаев.
Также в планах на этот год планируется отремонтировать внутриквартальные дороги и придомовые территорий по 11 адресам, подытожил губернатор.
Ранее сообщалось, что в Севастополе на 2026 год запланирован ремонт
50 дорог общей протяженностью 25 километров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: