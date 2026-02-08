Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе досрочно отремонтируют дороги
В Севастополе досрочно отремонтируют дороги
В Севастополе досрочно отремонтируют дороги - РИА Новости Крым, 08.02.2026
В Севастополе досрочно отремонтируют дороги
В Севастополе досрочно отремонтируют внутриквартальные дороги на улице Адмирала Юмашева. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе досрочно отремонтируют внутриквартальные дороги на улице Адмирала Юмашева. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Подрядчик, который приступил к ремонту, 12 января нарастил темпы благоустройства, чтобы минимизировать неудобства для горожан, проживающих в этом районе, уточнил губернатор."Контракт предусматривает окончание работ в августе, однако подрядчик планирует сдать объект уже в феврале. В общей сложности здесь будет обновлено свыше 1 000 м2 дорожного полотна на внутриквартальных проездах и пешеходных зонах", - добавил Развожаев.Также в планах на этот год планируется отремонтировать внутриквартальные дороги и придомовые территорий по 11 адресам, подытожил губернатор.Ранее сообщалось, что в Севастополе на 2026 год запланирован ремонт 50 дорог общей протяженностью 25 километров.
В Севастополе досрочно отремонтируют дороги

В Севастополе досрочно отремонтируют внутриквартальные дороги на Адмирала Юмашева – власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе досрочно отремонтируют внутриквартальные дороги на улице Адмирала Юмашева. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ремонт внутриквартальных дорог на Адмирала Юмашева завершат досрочно. Во дворах домов №12 и №14 на улице Адмирала Юмашева строители завершают ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров", - написал он в своем Telegram-канале.
Подрядчик, который приступил к ремонту, 12 января нарастил темпы благоустройства, чтобы минимизировать неудобства для горожан, проживающих в этом районе, уточнил губернатор.
"Контракт предусматривает окончание работ в августе, однако подрядчик планирует сдать объект уже в феврале. В общей сложности здесь будет обновлено свыше 1 000 м2 дорожного полотна на внутриквартальных проездах и пешеходных зонах", - добавил Развожаев.
Также в планах на этот год планируется отремонтировать внутриквартальные дороги и придомовые территорий по 11 адресам, подытожил губернатор.
Ранее сообщалось, что в Севастополе на 2026 год запланирован ремонт 50 дорог общей протяженностью 25 километров.
