В Севастополе досрочно отремонтируют дороги

В Севастополе досрочно отремонтируют внутриквартальные дороги на улице Адмирала Юмашева. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе досрочно отремонтируют внутриквартальные дороги на улице Адмирала Юмашева. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Подрядчик, который приступил к ремонту, 12 января нарастил темпы благоустройства, чтобы минимизировать неудобства для горожан, проживающих в этом районе, уточнил губернатор."Контракт предусматривает окончание работ в августе, однако подрядчик планирует сдать объект уже в феврале. В общей сложности здесь будет обновлено свыше 1 000 м2 дорожного полотна на внутриквартальных проездах и пешеходных зонах", - добавил Развожаев.Также в планах на этот год планируется отремонтировать внутриквартальные дороги и придомовые территорий по 11 адресам, подытожил губернатор.Ранее сообщалось, что в Севастополе на 2026 год запланирован ремонт 50 дорог общей протяженностью 25 километров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму при ремонте моста вскрылось мошенничество на 9,5 млн рублейВ Симферополе и пригороде отремонтируют дорогиВласти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорог

