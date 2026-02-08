Рейтинг@Mail.ru
В Крыму учитель настраивает класс против ученика - начата проверка - РИА Новости Крым, 08.02.2026
В Крыму учитель настраивает класс против ученика - начата проверка
В Крыму учитель настраивает класс против ученика - начата проверка - РИА Новости Крым, 08.02.2026
В Крыму учитель настраивает класс против ученика - начата проверка
В Симферополе правоохранители проверят информацию о травле, организованную учителем против ученика четвертого класса. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе правоохранители проверят информацию о травле, организованную учителем против ученика четвертого класса. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в одной из школ Симферополя учитель организовал травлю учащегося четвертого класса. На педагога пожаловались родители ребенка, которые утверждают, что классный руководитель на протяжении двух с половиной лет настраивает против ученика его одноклассников и их родителей.По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, добавили в ведомстве.Ход проверки взят под контроль в республиканской прокуратуре.Ранее уполномоченный по правам ребенка в Крыму Светлана Савченко сообщала, что в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Крыму в 2025 году поступило свыше 800 обращений, большинство из которых касались проблем в семье, соцобеспечения и буллинга в школе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Буллинг – болезнь для агрессора и жертвы: психиатрКрик о помощи: в Крыму оценили роль закона о борьбе с травлей в школахРебенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первым
В Крыму учитель настраивает класс против ученика - начата проверка

В Симферополе проверят информацию о конфликте между школьником и учителем

15:46 08.02.2026 (обновлено: 16:14 08.02.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19 старшеклассников Новосибирска
Экспресс-тестирование на COVID-19 старшеклассников Новосибирска - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе правоохранители проверят информацию о травле, организованную учителем против ученика четвертого класса. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в одной из школ Симферополя учитель организовал травлю учащегося четвертого класса. На педагога пожаловались родители ребенка, которые утверждают, что классный руководитель на протяжении двух с половиной лет настраивает против ученика его одноклассников и их родителей.
"Сотрудниками УМВД России по г. Симферополю инициирована проверка по факту конфликта в одном из учебных заведений. Инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Информация выявлена в ходе мониторинга сети Интернет", - уточнили в пресс-службе МВД по региону.
По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, добавили в ведомстве.
Ход проверки взят под контроль в республиканской прокуратуре.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Крыму Светлана Савченко сообщала, что в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Крыму в 2025 году поступило свыше 800 обращений, большинство из которых касались проблем в семье, соцобеспечения и буллинга в школе.
