В Крыму учитель настраивает класс против ученика - начата проверка

В Симферополе правоохранители проверят информацию о травле, организованную учителем против ученика четвертого класса. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0c/1122921792_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_393fd67425b15686954bae20ac36d8c1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе правоохранители проверят информацию о травле, организованную учителем против ученика четвертого класса. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в одной из школ Симферополя учитель организовал травлю учащегося четвертого класса. На педагога пожаловались родители ребенка, которые утверждают, что классный руководитель на протяжении двух с половиной лет настраивает против ученика его одноклассников и их родителей.По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, добавили в ведомстве.Ход проверки взят под контроль в республиканской прокуратуре.Ранее уполномоченный по правам ребенка в Крыму Светлана Савченко сообщала, что в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Крыму в 2025 году поступило свыше 800 обращений, большинство из которых касались проблем в семье, соцобеспечения и буллинга в школе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Буллинг – болезнь для агрессора и жертвы: психиатрКрик о помощи: в Крыму оценили роль закона о борьбе с травлей в школахРебенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первым

