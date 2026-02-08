https://crimea.ria.ru/20260208/v-krymu-uchitel-nastraivaet-klass-protiv-uchenika---nachata-proverka-1153039571.html
В Крыму учитель настраивает класс против ученика - начата проверка
В Симферополе правоохранители проверят информацию о травле, организованную учителем против ученика четвертого класса. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 08.02.2026
2026-02-08T15:46
2026-02-08T15:46
2026-02-08T16:14
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в одной из школ Симферополя учитель организовал травлю учащегося четвертого класса. На педагога пожаловались родители ребенка, которые утверждают, что классный руководитель на протяжении двух с половиной лет настраивает против ученика его одноклассников и их родителей.По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, добавили в ведомстве.Ход проверки взят под контроль в республиканской прокуратуре.Ранее уполномоченный по правам ребенка в Крыму Светлана Савченко сообщала, что в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Крыму в 2025 году поступило свыше 800 обращений, большинство из которых касались проблем в семье, соцобеспечения и буллинга в школе.
крым
В Симферополе проверят информацию о конфликте между школьником и учителем
15:46 08.02.2026 (обновлено: 16:14 08.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе правоохранители проверят информацию о травле, организованную учителем против ученика четвертого класса. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в одной из школ Симферополя учитель организовал травлю учащегося четвертого класса. На педагога пожаловались родители ребенка, которые утверждают, что классный руководитель на протяжении двух с половиной лет настраивает против ученика его одноклассников и их родителей.
"Сотрудниками УМВД России по г. Симферополю инициирована проверка по факту конфликта в одном из учебных заведений. Инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Информация выявлена в ходе мониторинга сети Интернет", - уточнили в пресс-службе МВД по региону.
По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, добавили в ведомстве.
Ход проверки взят под контроль в республиканской прокуратуре.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Крыму Светлана Савченко сообщала
, что в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Крыму в 2025 году поступило свыше 800 обращений, большинство из которых касались проблем в семье, соцобеспечения и буллинга в школе.
