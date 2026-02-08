https://crimea.ria.ru/20260208/kogda-v-krymu-smogut-polnostyu-utilizirovat-stroitelnye-otkhody--mnenie-1152988861.html
Когда в Крыму смогут полностью утилизировать строительные отходы – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму смогут полностью перерабатывать или утилизировать строительные отходы, не подлежащие переработке, это может произойти в ближайшие 3-5 лет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал действующий член-корреспондент РАН, руководитель отделения строительства и архитектуры Крымской академии наук Юрий Федюшко.По его словам, на сегодняшний день проблема утилизации строительных материалов в Крыму остается актуальной."Проблема существует, но ведется работа над тем, чтобы максимально использовать ресурсы. Есть наработки ученых", – сказал Федюшко.Он уточнил, что речь идет, в частности, о разработке замкнутого цикла – от начала производства строительных материалов до утилизации их остатков или тех материалов, которые были получены в результате разрушения старых конструкций.По его словам, на сегодняшний день уже есть договоры с определенными организациями, которые пытаются утилизировать шлаки, отходы бетонного производства, старый кирпич и все остальное, перерабатывая их и производя новые композиционные материалы, которые повторно будут идти в строительное производство. Проблему возникновения свалок строймусора это, однако, до конца пока не решает, заметил Федюшко.Однако, с учетом новых разработок, введение в эксплуатацию перерабатывающих заводов и утилизация твердых отходов позволят увеличтить эти процентные показатели, уверен Федюшко."И я думаю, в ближайшие 3-5 лет мы придем к тому, что мы будем полностью выходить на ноль в технологиях, где не предусмотрены переработка. Если ты производишь что-то, у тебя есть отходы, ты должен их утилизировать", – сказал он.По мнению Федюшко, это очень важно для Крыма, который продолжит оставаться "большой стройкой" еще как минимум лет десять."На сегодняшний день действительно Крым – это большая стройка, и не только сегодня. Это было и вчера, и пять лет назад, и, думаю, в ближайшие 10–15 лет Крым будет стройкой. Потому что большая часть того фонда, который мы имеем, или закончил срок эксплуатации, или на грани того, что необходимо что-то менять. И технологии идут вперед", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым бьет рекорды по вводу жилья в эксплуатацию В Симферополе осенью откроется новая Водовод в Евпатории построен на 85%
