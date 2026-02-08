https://crimea.ria.ru/20260208/nekachestvennye-tovary-i-uslugi-na-chto-zhalovalis-krymchane-v-yanvare-1152986422.html

Некачественные товары и услуги: на что жаловались крымчане в январе

Некачественные товары и услуги: на что жаловались крымчане в январе - РИА Новости Крым, 08.02.2026

Некачественные товары и услуги: на что жаловались крымчане в январе

После долгих новогодних праздников и каникул в Роспотребнадзор поступали жалобы от крымчан на некачественные товары и услуги. О том, на что больше всего... РИА Новости Крым, 08.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. После долгих новогодних праздников и каникул в Роспотребнадзор поступали жалобы от крымчан на некачественные товары и услуги. О том, на что больше всего жаловались покупатели в Крыму, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.В связи с тем, что Крым является курортным регионом, специалист отметила небольшой рост числа жалоб на средства размещения."Буквально на 5% по сравнению с другими периодами года. Есть случаи, когда человек по каким-то причинам не смог посетить средства размещения, отказался от этой услуги, но уже забронировал и бронь в определенном процентном соотношении оплатил", - рассказала она.Она напомнила, что по закону, при оказании некачественной услуги или ее не предоставлении, в добровольном порядке денежные средства возмещаются. "Такого рода обращений к нам поступило очень немного, они составили буквально 3% от общего количества, и не превысили летние показатели", - уточнила Воронова.10-15% обращений в Роспотребнадзор за этот период были связаны с возвратом подарочных сертификатов, добавила она."Есть такая тенденция, в магазине, либо у исполнителя купить какой-то сертификат на оказание определенной услуги или на приобретение товаров. Как правило, это - косметика, бытовая химия, возможно, какие-то косметические, СПА-услуги и т.д. Эта практика сейчас очень сильно развита… Но коллега, близкий, знакомый, решает, что ему не нужны эти услуги или товары, и хочет вернуть денежные средства, которые есть в номинале этой карты", - пояснила специалист.Судебная практика, по словам Виктории Вороновой, в данном случае не на стороне истца."В таком случае я рекомендую взять чек, который вы должны были сохранить, и этот сертификат - в таком случае магазин, либо исполнитель услуги обязаны вернуть номинал стоимости этого сертификата", - посоветовала она.Нередко при покупке новогодних подарков какие-то вещи не подходят по размеру, по цвету или техническим характеристикам, заметила гостья эфира."Таких обращений у нас было 5% от общего количества за январь. Мы всегда говорим нашим потребителям, что прежде чем что-то купить, нужно посмотреть, необходим ли этот товар в подарок тому человеку, которому он предназначается. Потому что есть такие категории товаров как невозвратные – это вся сложная техника, украшения и многое другое", - подчеркнула она.Также Виктория Воронова напомнила, что при приобретении товаров на маркетплейсах у потребителя всегда есть право отказаться от товара до момента его получения и до истечения семи дней после получения товара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Покупки на новый год: как защищены права потребителей в КрымуОтказ от "ошибочного" товара из интернета: как сделать?Жалоб от туристов на отели и санатории Крыма стало гораздо меньше

