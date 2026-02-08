Рейтинг@Mail.ru
Белгород после обстрела ВСУ: что творится в городе без отопления в морозы - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260208/belgorod-posle-otstrela-vsu-chto-tvoritsya-v-gorode-bez-otopleniya-v-morozy-1153041955.html
Белгород после обстрела ВСУ: что творится в городе без отопления в морозы
Белгород после обстрела ВСУ: что творится в городе без отопления в морозы - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Белгород после обстрела ВСУ: что творится в городе без отопления в морозы
В Белгороде из-за ударов ВСУ обстановка остается сложной: в городе нет тепла, пункты обогрева и ряд детских садов перешли на круглосуточный режим работы. Об... РИА Новости Крым, 08.02.2026
2026-02-08T19:31
2026-02-08T19:33
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
отопление
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/08/1153042118_0:21:801:471_1920x0_80_0_0_ac153b2a4b35ceddba6b530548a22119.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Белгороде из-за ударов ВСУ обстановка остается сложной: в городе нет тепла, пункты обогрева и ряд детских садов перешли на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. О том, что происходит в городе – в материале РИА Новости Крым.Так, власти приняли решение начать слив системы отопления в 455 многоквартирных домах в Белгороде.Кроме того, слив системы отопления произойдет в 25 детских садах, 17 школах, девяти поликлиниках, четырех вузах и ряде других социальных объектах и коммерческих предприятиях города.Гладков заверил, что восстановительные работы продолжаются, когда ТЭЦ будет готова к подаче тепла, специалисты начнут заполнять систему отопления и подавать теплоноситель.В настоящее время, пока идут восстановительные работы, пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде переведены на круглосуточный режим работы.По информации губернатора боевики киевского режима за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 16 снарядами, за медицинской помощью обратились три мирных жителя.Днем в субботу при атаке украинских боевиков по Белгороду был поврежден инфраструктурный объект. Пострадали четыре сотрудника. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в многоквартирном доме и в четырех частных домах. В тот же день вечером ВСУ повторно атаковали критическую инфраструктуру Белгорода.Накануне сообщалось, что украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности. В городе была повреждена энергетическая инфраструктура. Позже украинские боевики вновь атаковали Белгород.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 20 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала годаАтака ВСУ на Кубань: в регионе работают силы ПВО, аэропорты закрытыУдар ракетами "Нептун" и HIMARS – Брянская область без тепла и света
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/08/1153042118_0:0:737:552_1920x0_80_0_0_56604ad8f1592c2f1bdb094d8bcec07e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, отопление, новости
Белгород после обстрела ВСУ: что творится в городе без отопления в морозы

Белгород после обстрела ВСУ - круглосуточная работа пунктов обогрева и слив системы в МКД

19:31 08.02.2026 (обновлено: 19:33 08.02.2026)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПункт обогрева в Белгороде
Пункт обогрева в Белгороде
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Белгороде из-за ударов ВСУ обстановка остается сложной: в городе нет тепла, пункты обогрева и ряд детских садов перешли на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. О том, что происходит в городе – в материале РИА Новости Крым.
Так, власти приняли решение начать слив системы отопления в 455 многоквартирных домах в Белгороде.
"В связи с резким понижением температуры мы принимаем решение в 455 многоквартирных домах начать слив системы отопления", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, слив системы отопления произойдет в 25 детских садах, 17 школах, девяти поликлиниках, четырех вузах и ряде других социальных объектах и коммерческих предприятиях города.
Гладков заверил, что восстановительные работы продолжаются, когда ТЭЦ будет готова к подаче тепла, специалисты начнут заполнять систему отопления и подавать теплоноситель.
В настоящее время, пока идут восстановительные работы, пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде переведены на круглосуточный режим работы.
"В период низкой температуры на улице будет возникать большое количество проблем. Первое — пункты обогрева переходят в круглосуточный режим работы. Второе — если есть маленькие дети: те детские сады в городе Белгороде, в которых есть отопление, электроэнергия и вода, мы переводим на круглосуточную работу", - написал Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора боевики киевского режима за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 16 снарядами, за медицинской помощью обратились три мирных жителя.
Днем в субботу при атаке украинских боевиков по Белгороду был поврежден инфраструктурный объект. Пострадали четыре сотрудника. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в многоквартирном доме и в четырех частных домах. В тот же день вечером ВСУ повторно атаковали критическую инфраструктуру Белгорода.
Накануне сообщалось, что украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности. В городе была повреждена энергетическая инфраструктура. Позже украинские боевики вновь атаковали Белгород.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 20 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала года
Атака ВСУ на Кубань: в регионе работают силы ПВО, аэропорты закрыты
Удар ракетами "Нептун" и HIMARS – Брянская область без тепла и света
БелгородАтака ВСУ на БелгородОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковОтоплениеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:43Некачественные товары и услуги: на что жаловались крымчане в январе
19:31Белгород после обстрела ВСУ: что творится в городе без отопления в морозы
19:19Волны холода и тепла: погода на неделю в Крыму
18:57Как улучшить работу общественного транспорта в Крыму - мнение
18:53В Белгороде пункты обогрева и детсады переходят на круглосуточную работу
18:18Переговоры в Абу-Даби и землетрясение в Крыму – топ новостей недели
17:38Солнце побило рекорд XXI века
17:10Авария с маршруткой в Севастополе: пострадала пассажирка
17:02В Севастополе новые тротуары появятся в Казачьей бухте
16:56Сливаем систему: в Белгороде тяжелая ситуация с отоплением
16:13День российской науки - важные для Крыма вехи в инфографике
15:46В Крыму учитель настраивает класс против ученика - начата проверка
14:45Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в раскрытии покушения на Алексеева
14:42Маленькие защитники Родины: 8 февраля отмечается День юного антифашиста
14:29Атака ВСУ на Кубань: в регионе работают силы ПВО, аэропорты закрыты
14:11Новости СВО: за сутки уничтожено свыше тысячи боевиков ВСУ
13:34Нападение на общежитие в Уфе - возбуждено дело о халатности
13:11На Украине поражены объекты топливно-энергетического комплекса
13:01Неоднократные взрывы: что происходит в Севастополе
12:48Зеленский заявил о введении новых санкций против России
Лента новостейМолния