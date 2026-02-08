https://crimea.ria.ru/20260208/belgorod-posle-otstrela-vsu-chto-tvoritsya-v-gorode-bez-otopleniya-v-morozy-1153041955.html

Белгород после обстрела ВСУ: что творится в городе без отопления в морозы

В Белгороде из-за ударов ВСУ обстановка остается сложной: в городе нет тепла, пункты обогрева и ряд детских садов перешли на круглосуточный режим работы. Об... РИА Новости Крым, 08.02.2026

белгород

атака всу на белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

отопление

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Белгороде из-за ударов ВСУ обстановка остается сложной: в городе нет тепла, пункты обогрева и ряд детских садов перешли на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. О том, что происходит в городе – в материале РИА Новости Крым.Так, власти приняли решение начать слив системы отопления в 455 многоквартирных домах в Белгороде.Кроме того, слив системы отопления произойдет в 25 детских садах, 17 школах, девяти поликлиниках, четырех вузах и ряде других социальных объектах и коммерческих предприятиях города.Гладков заверил, что восстановительные работы продолжаются, когда ТЭЦ будет готова к подаче тепла, специалисты начнут заполнять систему отопления и подавать теплоноситель.В настоящее время, пока идут восстановительные работы, пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде переведены на круглосуточный режим работы.По информации губернатора боевики киевского режима за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 16 снарядами, за медицинской помощью обратились три мирных жителя.Днем в субботу при атаке украинских боевиков по Белгороду был поврежден инфраструктурный объект. Пострадали четыре сотрудника. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в многоквартирном доме и в четырех частных домах. В тот же день вечером ВСУ повторно атаковали критическую инфраструктуру Белгорода.Накануне сообщалось, что украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности. В городе была повреждена энергетическая инфраструктура. Позже украинские боевики вновь атаковали Белгород.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 20 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала годаАтака ВСУ на Кубань: в регионе работают силы ПВО, аэропорты закрытыУдар ракетами "Нептун" и HIMARS – Брянская область без тепла и света

белгород

белгородская область

Новости

