Белгород после обстрела ВСУ: что творится в городе без отопления в морозы
Белгород после обстрела ВСУ - круглосуточная работа пунктов обогрева и слив системы в МКД
19:31 08.02.2026 (обновлено: 19:33 08.02.2026)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПункт обогрева в Белгороде
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Белгороде из-за ударов ВСУ обстановка остается сложной: в городе нет тепла, пункты обогрева и ряд детских садов перешли на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. О том, что происходит в городе – в материале РИА Новости Крым.
Так, власти приняли решение начать слив системы отопления в 455 многоквартирных домах в Белгороде.
"В связи с резким понижением температуры мы принимаем решение в 455 многоквартирных домах начать слив системы отопления", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, слив системы отопления произойдет в 25 детских садах, 17 школах, девяти поликлиниках, четырех вузах и ряде других социальных объектах и коммерческих предприятиях города.
Гладков заверил, что восстановительные работы продолжаются, когда ТЭЦ будет готова к подаче тепла, специалисты начнут заполнять систему отопления и подавать теплоноситель.
В настоящее время, пока идут восстановительные работы, пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде переведены на круглосуточный режим работы.
"В период низкой температуры на улице будет возникать большое количество проблем. Первое — пункты обогрева переходят в круглосуточный режим работы. Второе — если есть маленькие дети: те детские сады в городе Белгороде, в которых есть отопление, электроэнергия и вода, мы переводим на круглосуточную работу", - написал Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора боевики киевского режима за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 16 снарядами, за медицинской помощью обратились три мирных жителя.
Днем в субботу при атаке украинских боевиков по Белгороду был поврежден инфраструктурный объект. Пострадали четыре сотрудника. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в многоквартирном доме и в четырех частных домах. В тот же день вечером ВСУ повторно атаковали критическую инфраструктуру Белгорода.
Накануне сообщалось, что украинские боевики в ночь на пятницу обстреляли Белгород и его окрестности. В городе была повреждена энергетическая инфраструктура. Позже украинские боевики вновь атаковали Белгород.
Читайте также на РИА Новости Крым: