В Крыму дождь со снегом – дорожная обстановка ухудшается

Ухудшение дорожных условий ожидается в Крыму в связи с изменением погоды. Об этом сообщили на предприятии "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 08.02.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152091097_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_f203b4fe532c87ba937826fd5726a28e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Ухудшение дорожных условий ожидается в Крыму в связи с изменением погоды. Об этом сообщили на предприятии "Крымавтодор".Так, в ночь на понедельник дождь с мокрым снегом ожидается в Перевальном, Симферополе, Белогорске, Алуште, Советском, а также на Ангарском перевале.Кроме того, снижение температуры воздуха до нуля градусов ожидается в период с 21:00 до 23:00 в северных и центральных районах полуострова. В центральной части и предгорье Крыма столбики термометров приблизятся к нулевой отметки в период с полуночи до трех часов ночи, а в судакском регионе – ближе к шести утра, уточнили на предприятии.Также дорожные службы предупреждают, что переход температуры в отрицательные значения, до одного градуса мороза ожидается практически по всей территории Крыма в период с 00:00 до 07:00, что создает условия для образования гололедицы."Дорожники осуществляют постоянный мониторинг состояния проезжей части", - заверили в "Крымавтодоре".По прогнозу, в понедельник в тыловой части циклона пройдут интенсивные заряды снега, а ветры развернутся на северные румбы, придет резкое похолодание, сообщал ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе и пригороде отремонтируют дорогиВ Крыму за год досрочно реконструировали четыре мостаСколько дорог в Крыму привели к федеральному стандарту за 11 лет

крым

Новости

ru-RU

