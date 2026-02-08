https://crimea.ria.ru/20260208/v-belgorode-punkty-obogreva-i-detsady-perekhodyat-na-kruglosutochnuyu-rabotu-1153041689.html
В Белгороде пункты обогрева и детсады переходят на круглосуточную работу
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде переведены на круглосуточный режим работы в период понижения температуры и в условиях восстановительных работ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он обратился к родителям с предложением временно разместить детей в таких учреждениях, пока в их домах отсутствует отопление. Гладков заверил, что власти берут на себя ответственность за безопасность и пребывание детей. Работа по приему детей в круглосуточные группы начинается с воскресенья.Власти приняли решение слить воду из систем отопления в сотнях домов и социальных объектов Белгорода из-за поврежденной обстрелами инфраструктуры и надвигающихся холодов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
