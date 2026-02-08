Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде пункты обогрева и детсады переходят на круглосуточную работу
В Белгороде пункты обогрева и детсады переходят на круглосуточную работу
В Белгороде пункты обогрева и детсады переходят на круглосуточную работу - РИА Новости Крым, 08.02.2026
В Белгороде пункты обогрева и детсады переходят на круглосуточную работу
Пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде переведены на круглосуточный режим работы в период понижения температуры и в условиях восстановительных работ, РИА Новости Крым, 08.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде переведены на круглосуточный режим работы в период понижения температуры и в условиях восстановительных работ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он обратился к родителям с предложением временно разместить детей в таких учреждениях, пока в их домах отсутствует отопление. Гладков заверил, что власти берут на себя ответственность за безопасность и пребывание детей. Работа по приему детей в круглосуточные группы начинается с воскресенья.Власти приняли решение слить воду из систем отопления в сотнях домов и социальных объектов Белгорода из-за поврежденной обстрелами инфраструктуры и надвигающихся холодов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Белгороде пункты обогрева и детсады переходят на круглосуточную работу

Пункты обогрева и детсады в Белгороде переходят на круглосуточную работу - Гладков

18:53 08.02.2026
 
Ребенок в детсаду
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде переведены на круглосуточный режим работы в период понижения температуры и в условиях восстановительных работ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В период низкой температуры на улице будет возникать большое количество проблем. Первое — пункты обогрева переходят в круглосуточный режим работы. Второе — если есть маленькие дети: те детские сады в городе Белгороде, в которых есть отопление, электроэнергия и вода, мы переводим на круглосуточную работу", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он обратился к родителям с предложением временно разместить детей в таких учреждениях, пока в их домах отсутствует отопление. Гладков заверил, что власти берут на себя ответственность за безопасность и пребывание детей. Работа по приему детей в круглосуточные группы начинается с воскресенья.
Власти приняли решение слить воду из систем отопления в сотнях домов и социальных объектов Белгорода из-за поврежденной обстрелами инфраструктуры и надвигающихся холодов.
Сливаем систему: в Белгороде тяжелая ситуация с отоплением
 
БелгородВячеслав ГладковОтоплениеВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУОбстрелы ВСУНовостиНовости СВО
 
