https://crimea.ria.ru/20260208/v-belgorode-punkty-obogreva-i-detsady-perekhodyat-na-kruglosutochnuyu-rabotu-1153041689.html

В Белгороде пункты обогрева и детсады переходят на круглосуточную работу

В Белгороде пункты обогрева и детсады переходят на круглосуточную работу - РИА Новости Крым, 08.02.2026

В Белгороде пункты обогрева и детсады переходят на круглосуточную работу

Пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде переведены на круглосуточный режим работы в период понижения температуры и в условиях восстановительных работ, РИА Новости Крым, 08.02.2026

2026-02-08T18:53

2026-02-08T18:53

2026-02-08T18:53

белгород

вячеслав гладков

отопление

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

обстрелы всу

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111663/67/1116636730_0:0:2596:1460_1920x0_80_0_0_ffd0f47955be5f40cc6e02860a87d2a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде переведены на круглосуточный режим работы в период понижения температуры и в условиях восстановительных работ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он обратился к родителям с предложением временно разместить детей в таких учреждениях, пока в их домах отсутствует отопление. Гладков заверил, что власти берут на себя ответственность за безопасность и пребывание детей. Работа по приему детей в круглосуточные группы начинается с воскресенья.Власти приняли решение слить воду из систем отопления в сотнях домов и социальных объектов Белгорода из-за поврежденной обстрелами инфраструктуры и надвигающихся холодов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260208/slivaem-sistemu-v-belgorode-tyazhelaya-situatsiya-s-otopleniem-1153040405.html

белгород

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, вячеслав гладков, отопление, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, новости, новости сво