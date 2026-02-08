https://crimea.ria.ru/20260208/nad-chernym-morem-otrabotala-pvo-1153043503.html

Над Черным морем отработала ПВО

Над Черным морем отработала ПВО

Четыре украинских бесплотника сбиты над Черным морем и регионами России. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Нововсти Крым. Четыре украинских бесплотника сбиты над Черным морем и регионами России. Об этом сообщает Минобороны России."В период с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 2 – над территорией Брянской области, 1 – над территорией Краснодарского края, 1 – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

