Над Черным морем отработала ПВО
Над Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Над Черным морем отработала ПВО
Четыре украинских бесплотника сбиты над Черным морем и регионами России. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.02.2026
2026-02-08T20:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Нововсти Крым. Четыре украинских бесплотника сбиты над Черным морем и регионами России. Об этом сообщает Минобороны России."В период с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 2 – над территорией Брянской области, 1 – над территорией Краснодарского края, 1 – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
2026
20:32 08.02.2026 (обновлено: 20:37 08.02.2026)