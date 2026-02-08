Рейтинг@Mail.ru
Над Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Над Черным морем отработала ПВО
Над Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Над Черным морем отработала ПВО
Четыре украинских бесплотника сбиты над Черным морем и регионами России. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Нововсти Крым. Четыре украинских бесплотника сбиты над Черным морем и регионами России. Об этом сообщает Минобороны России."В период с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 2 – над территорией Брянской области, 1 – над территорией Краснодарского края, 1 – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
новости, министерство обороны рф, пво, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, крым, атаки всу на крым
Над Черным морем отработала ПВО

Над Черным морем отработала ПВО - Минобороны

20:32 08.02.2026 (обновлено: 20:37 08.02.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Нововсти Крым. Четыре украинских бесплотника сбиты над Черным морем и регионами России. Об этом сообщает Минобороны России.
"В период с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 2 – над территорией Брянской области, 1 – над территорией Краснодарского края, 1 – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Работа ПВО
14:29
Атака ВСУ на Кубань: в регионе работают силы ПВО, аэропорты закрыты
