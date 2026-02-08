Рейтинг@Mail.ru
Авария с маршруткой в Севастополе: пострадала пассажирка - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Авария с маршруткой в Севастополе: пострадала пассажирка
Авария с маршруткой в Севастополе: пострадала пассажирка - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Авария с маршруткой в Севастополе: пострадала пассажирка
Женщина-пассажир получила травмы при столкновении маршрутки с иномаркой в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции. РИА Новости Крым, 08.02.2026
2026-02-08T17:10
2026-02-08T17:10
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
крым
новости крыма
новости севастополя
севастополь
происшествия
умвд россии по севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Женщина-пассажир получила травмы при столкновении маршрутки с иномаркой в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.По информации правоохранителей, авария произошла на улице Адмирала Октябрьского."50-летний водитель автомобиля Volkswagen на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем "ГАЗ", под управлением 58-летнего водителя, который двигался по главной дороге прямо. В результате ДТП женщина-пассажир автомобиля "ГАЗ" получила телесные повреждения", - говорится в сообщении.Пострадавшая была доставлена в одну из городских больниц, уточнили в пресс-службе.Состояние опьянения у водителей не установлено. Проводится проверка.Ранее в Севастополе два человека получили ранения при столкновении двух иномарок на "встречке".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на "встречке" в КрымуВ Судаке легковушка сбила двух детей на пешеходном переходеДавно мечтал: в Севастополе подростка подозревают в краже мопеда
Авария с маршруткой в Севастополе: пострадала пассажирка

В Севастополе маршрутка столкнулась с иномаркой - пострадала пассажирка

17:10 08.02.2026
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюВ Севастополе пассажирка маршрутки пострадала при столкновении с иномаркой
В Севастополе пассажирка маршрутки пострадала при столкновении с иномаркой
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Женщина-пассажир получила травмы при столкновении маршрутки с иномаркой в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.
По информации правоохранителей, авария произошла на улице Адмирала Октябрьского.
"50-летний водитель автомобиля Volkswagen на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем "ГАЗ", под управлением 58-летнего водителя, который двигался по главной дороге прямо. В результате ДТП женщина-пассажир автомобиля "ГАЗ" получила телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Пострадавшая была доставлена в одну из городских больниц, уточнили в пресс-службе.
Состояние опьянения у водителей не установлено. Проводится проверка.
Ранее в Севастополе два человека получили ранения при столкновении двух иномарок на "встречке".
