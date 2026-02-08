https://crimea.ria.ru/20260208/v-sevastopole-novye-trotuary-poyavyatsya-v-kazachey-bukhte-1153040730.html
В Севастополе новые тротуары появятся в Казачьей бухте
В Севастополе к началу летнего сезона построят новый тротуар в Казачьей бухте.Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. РИА Новости Крым, 08.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе к началу летнего сезона построят новый тротуар в Казачьей бухте.Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.Все работы планируется закончить к лету, уточнили в правительстве города.Также в пресс-службе напомнили, что в 2015 году тротуар также появился на соседней улице Казачьей и на подъезде к 35-й береговой батарее.Ранее первый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков сообщал, что по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя за 11 лет к общероссийским федеральным стандартам в республике привели свыше 50 процентов дорог.Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщал, что большинство дорог в республике приведут в порядок до 2030 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На программу развития Крыма и Севастополя выделят 93 млрд рублейПод Феодосией строят переход над ж/д путями - как идут работыМост и фонтаны: в Симферополе завершили благоустройство у Нижнего пруда
