Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе новые тротуары появятся в Казачьей бухте - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260208/v-sevastopole-novye-trotuary-poyavyatsya-v-kazachey-bukhte-1153040730.html
В Севастополе новые тротуары появятся в Казачьей бухте
В Севастополе новые тротуары появятся в Казачьей бухте - РИА Новости Крым, 08.02.2026
В Севастополе новые тротуары появятся в Казачьей бухте
В Севастополе к началу летнего сезона построят новый тротуар в Казачьей бухте.Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. РИА Новости Крым, 08.02.2026
2026-02-08T17:02
2026-02-08T17:02
севастополь
новости севастополя
крым
городская среда
новости крыма
правительство севастополя
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/08/1153040618_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e6b59afd92e0069e0347719316bf9c53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе к началу летнего сезона построят новый тротуар в Казачьей бухте.Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.Все работы планируется закончить к лету, уточнили в правительстве города.Также в пресс-службе напомнили, что в 2015 году тротуар также появился на соседней улице Казачьей и на подъезде к 35-й береговой батарее.Ранее первый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков сообщал, что по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя за 11 лет к общероссийским федеральным стандартам в республике привели свыше 50 процентов дорог.Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщал, что большинство дорог в республике приведут в порядок до 2030 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На программу развития Крыма и Севастополя выделят 93 млрд рублейПод Феодосией строят переход над ж/д путями - как идут работыМост и фонтаны: в Симферополе завершили благоустройство у Нижнего пруда
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/08/1153040618_32:0:1169:853_1920x0_80_0_0_96bf9c00a1ab85a8e7f29522c8d526f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, крым, городская среда, новости крыма, правительство севастополя, михаил развожаев
В Севастополе новые тротуары появятся в Казачьей бухте

В Севастополе к началу лета построят новый тротуар в Казачьей бухте - власти

17:02 08.02.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе новые тротуары появятся в Казачьей бухте
В Севастополе новые тротуары появятся в Казачьей бухте
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе к началу летнего сезона построят новый тротуар в Казачьей бухте.Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
"В Казачьей бухте строят новый тротуар. На улице Военных Строителей рабочие укладывают новое пешеходное полотно шириной два метра. Здесь также смонтируют 18 опор для фонарей, установят 59 светодиодных светильников, обустроят пешеходный переход и остановку", - говорится в сообщении.
Все работы планируется закончить к лету, уточнили в правительстве города.
Также в пресс-службе напомнили, что в 2015 году тротуар также появился на соседней улице Казачьей и на подъезде к 35-й береговой батарее.
Ранее первый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков сообщал, что по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя за 11 лет к общероссийским федеральным стандартам в республике привели свыше 50 процентов дорог.
Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщал, что большинство дорог в республике приведут в порядок до 2030 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На программу развития Крыма и Севастополя выделят 93 млрд рублей
Под Феодосией строят переход над ж/д путями - как идут работы
Мост и фонтаны: в Симферополе завершили благоустройство у Нижнего пруда
 
СевастопольНовости СевастополяКрымГородская средаНовости КрымаПравительство СевастополяМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Авария с маршруткой в Севастополе: пострадала пассажирка
17:02В Севастополе новые тротуары появятся в Казачьей бухте
16:56Сливаем систему: в Белгороде тяжелая ситуация с отоплением
16:13День российской науки - важные для Крыма вехи в инфографике
15:46В Крыму учитель настраивает класс против ученика - начата проверка
14:45Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в раскрытии покушения на Алексеева
14:42Маленькие защитники Родины: 8 февраля отмечается День юного антифашиста
14:29Атака ВСУ на Кубань: в регионе работают силы ПВО, аэропорты закрыты
14:11Новости СВО: за сутки уничтожено свыше тысячи боевиков ВСУ
13:34Нападение на общежитие в Уфе - возбуждено дело о халатности
13:11На Украине поражены объекты топливно-энергетического комплекса
13:01Неоднократные взрывы: что происходит в Севастополе
12:48Зеленский заявил о введении новых санкций против России
12:34Армия РФ освободила Глушковку в Харьковской области и Сидоровку в Сумской
12:30Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено
12:12Удары по Украине: в Одессе сгорело промышленное предприятие
11:44В Крыму машина упала со скалы - пострадал ребенок и двое взрослых
11:14Покушение на генерала Алексеева: что известно 1:32
10:55В Севастополе закрыли рейд
10:28В Крыму утверждена госпрограмма научно-технологического развития
Лента новостейМолния