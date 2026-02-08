Рейтинг@Mail.ru
День российской науки - важные для Крыма вехи в инфографике
Инфографика
День российской науки - важные для Крыма вехи в инфографике
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Российское научное сообщество ежегодно отмечает свой профессиональный праздник 8 февраля. День российской науки был установлен указом президента Российской Федерации Бориса Ельцина в 1999 году. Дата выбрана символически в честь открытия Петербургской академии наук, которое произошло именно в этот день в 1724 году.В Крыму давние и богатые научные традиции, в его историю вплетены имена многих выдающихся ученых. Таких, как Христиан Стевен, Владимир Вернадский, Александр Ферсман, Глеб Бонч-Осмоловский и многие-многие другие.В конце 20-х годов прошлого века в Симферополе была создана станция юных техников и натуралистов.В 1961 году в Симферополе была построена первая в СССР юношеская астрономическая обсерватория, а еще через два года на базе Крымской станции юных техников открылась Малая академия наук (МАН) "Искатель". Первая учредительная сессия которой проходила в Доме профсоюзов.От Петербургской академии наук до создания крымской МАН "Искатель" - в инфографике РИА Новости Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Российское научное сообщество ежегодно отмечает свой профессиональный праздник 8 февраля. День российской науки был установлен указом президента Российской Федерации Бориса Ельцина в 1999 году. Дата выбрана символически в честь открытия Петербургской академии наук, которое произошло именно в этот день в 1724 году.
В Крыму давние и богатые научные традиции, в его историю вплетены имена многих выдающихся ученых. Таких, как Христиан Стевен, Владимир Вернадский, Александр Ферсман, Глеб Бонч-Осмоловский и многие-многие другие.
В конце 20-х годов прошлого века в Симферополе была создана станция юных техников и натуралистов.
В 1961 году в Симферополе была построена первая в СССР юношеская астрономическая обсерватория, а еще через два года на базе Крымской станции юных техников открылась Малая академия наук (МАН) "Искатель". Первая учредительная сессия которой проходила в Доме профсоюзов.
От Петербургской академии наук до создания крымской МАН "Искатель" - в инфографике РИА Новости Крым.
В Крыму утверждена госпрограмма научно-технологического развития
В Крыму хотят создать фонд поддержки молодых ученых
От великих научных открытий зависит будущее России – Путин
 
