Как улучшить работу общественного транспорта в Крыму - мнение - РИА Новости Крым, 08.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260208/kak-uluchshit-rabotu-obschestvennogo-transporta-v-krymu---mnenie-1152956385.html
Как улучшить работу общественного транспорта в Крыму - мнение
2026-02-08T18:57
2026-02-08T18:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Повысить уровень развития общественного транспорта в Крыму и Севастополе поможет работа специально созданной отдельной управленческой команды. Такое предложение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель Общероссийского объединения пассажиров, представитель общественного совета при министерстве транспорта России Илья Зотов.На днях Зотов опубликовал авторский рейтинг городов по качеству работы и развитию системы общественного транспорта по итогам 2025 года. Города Крыма в топ-10 лучших по стране не попали, но и среди худших в списках не фигурировали. В отдельном рейтинге по Южному федеральному округу город федерального значения Севастополь занял 4-е место, а столица Республики Крым – Симферополь – пятое. Тройку лидеров составили Краснодар, Волгоград и Астрахань.По словам Зотова, рейтинг был составлен на основе жалоб людей, которые направляют их в различные органы власти."Мы промониторили обращения, составили определенные критерии, которые важны для человека, и попытались их применить к оценке транспорта. Более двадцати показателей, такие как: наличие остановочного павильона, название остановок, расписание. Относительно транспорта это наличие кондиционера, печки, аудио- и визуальной информации, оплаты проезда, транспортных карт и так далее", – рассказал Зотов.При этом, по мнению Зотова, на результат в большой мере повлиял тот факт, что в Республике Крым и Севастополе городской электрический транспорт не развит так же широко, как в других крупных городах РФ из списка."Крыму сегодня сложно соревноваться с теми городами России, в которых развит городской электрический транспорт в широком смысле. К примеру, Волгоград и Краснодар активно развивают трамвайные пути, там происходит реконструкция, осуществляется закупка новых вагонов, подвижного состава и в целом идет обновление транспорта", – поделился Зотов.Однако даже эти отличившиеся в ЮФО города "испытывают огромное количество сложностей и проблем" с транспортом и ситуация у них в целом не так хороша, если сравнивать то, как обстоят дела у регионов-лидеров по России, заметил он."Работа транспорта Урала и Приволжья очень сильно отличается от южных регионов. Там все гораздо более ушло вперед, чем на юге. Поэтому здесь нужно стремиться все-таки к Перми, Нижнему Новгороду и Челябинску, где было сделано очень многое", – сказал Зотов.По словам эксперта, улучшить качество работы общественного транспорта и процесс обслуживания пассажиров регионам-лидерам в РФ помогает командная работа профильных специалистов в специально созданной структуре при власти."И про Краснодар, и про Волгоград, и про другие российские города мы можем сказать, что там сформирована в Министерстве транспорта управленческая команда, которая из года в год не меняется, планомерно работает, и это позволяет системно внедрять решения", – сказал Зотов.При этом быстрых решений по тому или иному прорывному проекту в отрасли ни один из регионов, которые сегодня превосходят Крым и Севастополь по уровню развития общественного транспорта, не внедряют, отметил он."Это в основном 5-6 лет работы", – подчеркнул эксперт.Ранее Зотов высказал мнение, что проект внедрения единой карты проезда с полным переходом на безналичную оплату в общественном транспорте в Крыму требует существенной доработки с учетом интересов как местных жителей, так и туристов полуострова, которые едет сюда огромное количество в разное время года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отменили полный переход на безнал в общественном транспорте Севастополь стал лидером среди городов России по качеству жизни Как работает первый в России беспилотный пассажирский транспорт
18:57 08.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Повысить уровень развития общественного транспорта в Крыму и Севастополе поможет работа специально созданной отдельной управленческой команды. Такое предложение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель Общероссийского объединения пассажиров, представитель общественного совета при министерстве транспорта России Илья Зотов.
На днях Зотов опубликовал авторский рейтинг городов по качеству работы и развитию системы общественного транспорта по итогам 2025 года. Города Крыма в топ-10 лучших по стране не попали, но и среди худших в списках не фигурировали. В отдельном рейтинге по Южному федеральному округу город федерального значения Севастополь занял 4-е место, а столица Республики Крым – Симферополь – пятое. Тройку лидеров составили Краснодар, Волгоград и Астрахань.
По словам Зотова, рейтинг был составлен на основе жалоб людей, которые направляют их в различные органы власти.
"Мы промониторили обращения, составили определенные критерии, которые важны для человека, и попытались их применить к оценке транспорта. Более двадцати показателей, такие как: наличие остановочного павильона, название остановок, расписание. Относительно транспорта это наличие кондиционера, печки, аудио- и визуальной информации, оплаты проезда, транспортных карт и так далее", – рассказал Зотов.
При этом, по мнению Зотова, на результат в большой мере повлиял тот факт, что в Республике Крым и Севастополе городской электрический транспорт не развит так же широко, как в других крупных городах РФ из списка.
"Крыму сегодня сложно соревноваться с теми городами России, в которых развит городской электрический транспорт в широком смысле. К примеру, Волгоград и Краснодар активно развивают трамвайные пути, там происходит реконструкция, осуществляется закупка новых вагонов, подвижного состава и в целом идет обновление транспорта", – поделился Зотов.
Однако даже эти отличившиеся в ЮФО города "испытывают огромное количество сложностей и проблем" с транспортом и ситуация у них в целом не так хороша, если сравнивать то, как обстоят дела у регионов-лидеров по России, заметил он.
"Работа транспорта Урала и Приволжья очень сильно отличается от южных регионов. Там все гораздо более ушло вперед, чем на юге. Поэтому здесь нужно стремиться все-таки к Перми, Нижнему Новгороду и Челябинску, где было сделано очень многое", – сказал Зотов.
По словам эксперта, улучшить качество работы общественного транспорта и процесс обслуживания пассажиров регионам-лидерам в РФ помогает командная работа профильных специалистов в специально созданной структуре при власти.
"И про Краснодар, и про Волгоград, и про другие российские города мы можем сказать, что там сформирована в Министерстве транспорта управленческая команда, которая из года в год не меняется, планомерно работает, и это позволяет системно внедрять решения", – сказал Зотов.
При этом быстрых решений по тому или иному прорывному проекту в отрасли ни один из регионов, которые сегодня превосходят Крым и Севастополь по уровню развития общественного транспорта, не внедряют, отметил он.
"Это в основном 5-6 лет работы", – подчеркнул эксперт.
Ранее Зотов высказал мнение, что проект внедрения единой карты проезда с полным переходом на безналичную оплату в общественном транспорте в Крыму требует существенной доработки с учетом интересов как местных жителей, так и туристов полуострова, которые едет сюда огромное количество в разное время года.
