Солнце побило рекорд XXI века - РИА Новости Крым, 08.02.2026
Солнце побило рекорд XXI века
2026-02-08T17:38
2026-02-08T17:38
солнце
вспышки на солнце
институт космических исследований
космос
магнитные бури
геомагнитный шторм
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Активная область 4366 на Солнце, которая с начала февраля демонстрировала высокую активность, побила столетний рекорд. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Прежний рекорд по каталогу был закреплен за областью 3664, за которой записано 64 вспышки, уточнили в лаборатории.При этом ученые отмечают, что до обновления рекорда была выдержана пауза почти в трое суток, в течение этого времени группа пятен практически перестала производить вспышки. И даже говорилось о том, что один из сильнейших в XXI веке всплесков активности на Солнце внезапно завершился. Ранее сообщалось, что неблагоприятная космическая погода может усилить сейсмическую активность, в том числе и в Крыму. Однако напрямую стать причиной подземных толчков магнитные бури вряд ли смогут.
солнце, вспышки на солнце, институт космических исследований, космос, магнитные бури, геомагнитный шторм
17:38 08.02.2026
 
© РИА Новости КрымМагнитная буря
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Активная область 4366 на Солнце, которая с начала февраля демонстрировала высокую активность, побила столетний рекорд. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Активная область 4366 обновила рекорд XXI века по числу сильных вспышек на Солнце. Только что произошло обновление каталога NOAA. Наблюдающемуся сейчас с Земли активному центру зачли сразу три вспышки категории M. Это означает, что теперь в его активе 66 событий", - говорится в сообщении.
Прежний рекорд по каталогу был закреплен за областью 3664, за которой записано 64 вспышки, уточнили в лаборатории.
При этом ученые отмечают, что до обновления рекорда была выдержана пауза почти в трое суток, в течение этого времени группа пятен практически перестала производить вспышки. И даже говорилось о том, что один из сильнейших в XXI веке всплесков активности на Солнце внезапно завершился.
Ранее сообщалось, что неблагоприятная космическая погода может усилить сейсмическую активность, в том числе и в Крыму. Однако напрямую стать причиной подземных толчков магнитные бури вряд ли смогут.
Радиационный шторм
08:55
У человечества нет данных об обратной стороне Солнца - причина
 
СолнцеВспышки на СолнцеИнститут космических исследованийкосмосМагнитные буриГеомагнитный шторм
 
