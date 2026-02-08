https://crimea.ria.ru/20260208/solntse-pobilo-rekord-xxi-veka-1153041261.html

Солнце побило рекорд XXI века

Солнце побило рекорд XXI века - РИА Новости Крым, 08.02.2026

Солнце побило рекорд XXI века

Активная область 4366 на Солнце, которая с начала февраля демонстрировала высокую активность, побила столетний рекорд. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 08.02.2026

2026-02-08T17:38

2026-02-08T17:38

2026-02-08T17:38

солнце

вспышки на солнце

институт космических исследований

космос

магнитные бури

геомагнитный шторм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911500_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_b6ef2fcf1f00c254667396989f180992.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Активная область 4366 на Солнце, которая с начала февраля демонстрировала высокую активность, побила столетний рекорд. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Прежний рекорд по каталогу был закреплен за областью 3664, за которой записано 64 вспышки, уточнили в лаборатории.При этом ученые отмечают, что до обновления рекорда была выдержана пауза почти в трое суток, в течение этого времени группа пятен практически перестала производить вспышки. И даже говорилось о том, что один из сильнейших в XXI веке всплесков активности на Солнце внезапно завершился. Ранее сообщалось, что неблагоприятная космическая погода может усилить сейсмическую активность, в том числе и в Крыму. Однако напрямую стать причиной подземных толчков магнитные бури вряд ли смогут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия может построить на Луне атомную электростанциюГде на Марсе можно найти жизньНайден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли

https://crimea.ria.ru/20260208/u-chelovechestva-net-dannykh-ob-obratnoy-storone-solntsa---prichina-1153034338.html

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, вспышки на солнце, институт космических исследований, космос, магнитные бури, геомагнитный шторм