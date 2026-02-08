В Крыму жители сел поучаствуют в конкурсе инициативного бюджетирования

https://crimea.ria.ru/20260208/v-krymu-zhiteli-sel-pouchastvuyut-v-konkurse-initsiativnogo-byudzhetirovaniya-1152912968.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Инициативное бюджетирование реализуется в Республике Крым с 2020 года, о конкурсе проектов для жителей сельских поселений в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Государственного Совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Председатель профильного комитета Госсовета поделилась, что в каждом сельском поселении есть проекты, реализованные благодаря инициативному бюджетированию в течение бюджетного периода."Благодаря поддержке Республики Крым и тому, что здесь есть возможность объединить трудовые ресурсы и инициативу жителей, а также финансовой поддержке, которую выдвигает республика, поддерживает муниципалитет, благодаря спонсорской поддержке предприятий, которые находятся на этой территории, объединившись, все вместе, мы делаем Крым лучше. "Крым, как мы хотим" – лозунг инициативного бюджетирования", – подчеркнула гостья эфира.Она отметила значительную финансовую поддержку со стороны республики для реализации проектов. По ее данным, на период 2026-2028 год предусмотрено больше полмиллиарда."Важно, что эти суммы увеличиваются из года в год. Если в этом году у нас почти 180 миллионов, то в следующем году уже 184, в 2028 году – 190. И на сегодняшний момент сумма увеличилась. Если раньше мы начинали с субсидии республики, которая на один проект не превышала 1 миллиона рублей, а потом была повышена до полутора миллионов рублей, то с 2026 года сумма составляет 1,8 миллиона рублей. Мы видим, что это востребованный проект, который дает очень хороший отклик и результат", – уточнила она.По словам Ольги Виноградовой, многие поселения участвуют в конкурсе почти каждый год.Гостья студии отметила также, что в 2025 году в конкурсе участвовало больше 120 проектов."Конечно, в этом году мы ожидаем, что количество проектов будет увеличено. Это возможность сотням тысяч крымчан в селах улучшить качество жизни рядом со своим домом. Чтобы у нас и в селе была очень хорошая общественная территория, хорошие, качественные площадки, нужные молодежи и активным жителям", – заключила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

