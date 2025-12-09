https://crimea.ria.ru/20251209/obstanovka-vokrug-belorussii-slozhnee-chem-v-1941-godu---genshtab-strany-1151526351.html
Обстановка вокруг Белоруссии сложнее, чем в 1941 году - Генштаб страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Обстановка вокруг Белоруссии в настоящее время сложнее, чем в июне 1941 года. Так текущую ситуацию оценил начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко по итогам заседания Совета безопасности республики."Если сравнивать с июнем 1941-го, то, наверное, сейчас обстановка еще более сложная. Потому что страны намного выросли экономически, интеллектуально, намного стали совершеннее вооружения и военная техника", – цитирует Муравейко агентство Белта.По словам главы Генштаба, сегодня Запад фактически готовится к войне, активно вооружается, а со стороны западных политиков непрерывно звучит реваншистская риторика. При этом предложения Минска о том, чтобы разрешить вопросы в диалоге, отвергаются."Пока, к сожалению, данный здравый смысл в Европе не преобладает. Будем надеяться, что в скором будущем … страны сядут за стол переговоров, и начнут уменьшать агрессивную риторику и агрессивные действия", – сказал начальник Генштаба.При этом он выразил уверенность, что "голоса здравых стран, отстаивающих мир, будут звучать гораздо громче, чем голос тех, кто хочет войны".Россия и Белоруссия ранее подписали 14 документов, в том числе программу стратегического партнерства в военной области на очередной пятилетний период, заявлял министр обороны РФ Андрей Белоусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обозначил приоритеты ОДКБ в сфере безопасностиВ Белоруссии упал беспилотник из ЛитвыРоссийское оружие для стран ОДКБ – чего хочет Москва
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Обстановка вокруг Белоруссии в настоящее время сложнее, чем в июне 1941 года. Так текущую ситуацию оценил начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко по итогам заседания Совета безопасности республики.
"Если сравнивать с июнем 1941-го, то, наверное, сейчас обстановка еще более сложная. Потому что страны намного выросли экономически, интеллектуально, намного стали совершеннее вооружения и военная техника", – цитирует Муравейко агентство Белта
По словам главы Генштаба, сегодня Запад фактически готовится к войне, активно вооружается, а со стороны западных политиков непрерывно звучит реваншистская риторика. При этом предложения Минска о том, чтобы разрешить вопросы в диалоге, отвергаются.
"Пока, к сожалению, данный здравый смысл в Европе не преобладает. Будем надеяться, что в скором будущем … страны сядут за стол переговоров, и начнут уменьшать агрессивную риторику и агрессивные действия", – сказал начальник Генштаба.
При этом он выразил уверенность, что "голоса здравых стран, отстаивающих мир, будут звучать гораздо громче, чем голос тех, кто хочет войны".
Россия и Белоруссия
ранее подписали 14 документов, в том числе программу стратегического партнерства в военной области на очередной пятилетний период, заявлял министр обороны РФ Андрей Белоусов.
