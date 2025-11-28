https://crimea.ria.ru/20251128/rossiyskoe-oruzhie-dlya-stran-odkb--chego-khochet-moskva-1151247949.html

Российское оружие для стран ОДКБ – чего хочет Москва

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Оснащение новейшим российским оружием стран ОДКБ закрепит и усилит влияние России на постсоветском пространстве и исключит возможность зайти на этот рынок кому-то из недружественных РФ государств. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.27 ноября президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Организации договора коллективной безопасности в Бишкеке, предложил оснащать коллективные силы стран ОДКБ современными образцами российских вооружений и техники.По мнению Михайлова, речь здесь идет и о развитии сотрудничества с ближайшими соратниками и союзниками, и, что прежде всего, о политике и военном усилении в контексте происходящих тектонических геополитических сдвигов."Потому что, когда в ОДКБ будет исключительно российское вооружение, то это и их обслуживание, и обучение офицеров армии ОДКБ. Это возможность единого управления и единого взаимодействия по одним стандартам и так далее. То есть все в комплексе", – пояснил Михайлов."Посейдон" и "Буревестник" – Путин обозначил скорость и характеристикиПо его мнению, цели такого решения в меньшей степи направлены на прибыль, скорее, главная задача - укрепить межгосударственные отношения и совместную оборону. Причем роль и значимость России в организации значительно усилится, подчеркнул эксперт.Откуда "Орешник" сможет нанести удар – что ответил ЛукашенкоВоенный эксперт отметил, что страны ОДКБ смогут только получать новейшее российское вооружение, чтобы обеспечивать в случае необходимости совместную оборону по единым стандартам, но не производить его.ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.Страны-члены организации работают над созданием объединенной системы противовоздушной обороны. Так, в октябре этого года Киргизия ратифицировала соглашение с Россией о создании единой региональной системы ПВО. Для размещения войск и техники Киргизия выделила участок площадью 5 га рядом с российской военной базой "Кант" в 20 км от Бишкека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин анонсировал появление нового оружия у России ОДКБ должна быть готова к отражению любой агрессии – Путин В ОДКБ создадут новую стратегию по борьбе с терроризмом

