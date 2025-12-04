https://crimea.ria.ru/20251204/22-bespilotnika-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1151395107.html

22 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем

Новая атака украинских беспилотников на Крым отражена силами ПВО в ночь на четверг. Над регионом уничтожен 21 вражеский БПЛА и еще один - над акваторией Черного РИА Новости Крым, 04.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Новая атака украинских беспилотников на Крым отражена силами ПВО в ночь на четверг. Над регионом уничтожен 21 вражеский БПЛА и еще один - над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.Всего в течение ночи над Россией сбили 76 вражеских беспилотников. По данным оборонного ведомства, 16 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, 14 – над Ставропольским краем, семь – над Белгородской, четыре – над Брянской, три – над Воронежской областями, по два над территориями Орловской, Рязанской и Тульской областей, по одному над Московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой и Нижегородской областями.Так, по информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ночью в небе над регионом уничтожены и подавлены вражеские БПЛА в Новошахтинске, Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.Никто не пострадал и при отражении атаки ВСУ в Брянской области. Об этом в четверг утром сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев проинформировал в своем Telegram-канале, что подразделениями ПВО Минобороны России в небе над регионом уничтожили два украинских беспилотника."Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - добавил он.В результате падения обломков беспилотника ранена женщина, выбиты стекла в квартире, аптеке и продовольственном магазине в Воронежской области, сообщал губернатор региона Александр Гусев.Также утром в четверг силы противовоздушной обороны России отразили воздушную атаку на Москву, ранее сообщал мэр столицы Сергей Собянин.Накануне над семью регионами России силы ПВО за ночь уничтожили 102 украинских БПЛА. В Тамбовской области в среду после ночной атаки вспыхнул пожар на нефтебазе, сообщал ранее губернатор региона Евгений Первышов. В Воронежской обломки дронов попали в резервуары с топливом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

