Резервуары с топливом повреждены ударами ВСУ в Воронежской области
Резервуары с топливом повреждены ударами ВСУ в Воронежской области - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Резервуары с топливом повреждены ударами ВСУ в Воронежской области
В Воронежской области после ночной атаки беспилотников повреждены несколько топливных резервуаров. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 03.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Воронежской области после ночной атаки беспилотников повреждены несколько топливных резервуаров. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Он отметил, что четыре БПЛА были сбиты в в двух районах области.По предварительной информации, пострадавших нет, добавил Гусев.Всего над семью регионами России силы ПВО за ночь уничтожили 102 украинских БПЛА.По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА были уничтожены в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах. Никто из людей не пострадал.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что дроны были уничтожены над Петровским районом. Предварительно пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы.В Тамбовской области в среду после ночной атаки вспыхнул пожар на нефтебазе, сообщал ранее губернатор региона Евгений Первышов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Резервуары с топливом повреждены ударами ВСУ в Воронежской области
В Воронежской области при атаке беспилотников повреждены резервуары с топливом
07:26 03.12.2025 (обновлено: 07:32 03.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Воронежской области после ночной атаки беспилотников повреждены несколько топливных резервуаров. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Он отметил, что четыре БПЛА были сбиты в в двух районах области.
"В одном из районов в результате падения сбитого БПЛА незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом. Возгорания не произошло", - написал он в Telegram.
По предварительной информации, пострадавших нет, добавил Гусев.
Всего над семью регионами России силы ПВО за ночь уничтожили 102 украинских БПЛА
.
По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА были уничтожены в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах. Никто из людей не пострадал.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что дроны были уничтожены над Петровским районом. Предварительно пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы.
В Тамбовской области в среду после ночной атаки вспыхнул пожар на нефтебазе
, сообщал ранее губернатор региона Евгений Первышов.
