https://crimea.ria.ru/20251203/rezervuary-s-toplivom-povrezhdeny-udarami-vsu-v-voronezhskoy-oblasti-1151369042.html

Резервуары с топливом повреждены ударами ВСУ в Воронежской области

Резервуары с топливом повреждены ударами ВСУ в Воронежской области - РИА Новости Крым, 03.12.2025

Резервуары с топливом повреждены ударами ВСУ в Воронежской области

В Воронежской области после ночной атаки беспилотников повреждены несколько топливных резервуаров. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 03.12.2025

2025-12-03T07:26

2025-12-03T07:26

2025-12-03T07:32

воронежская область

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

нефть

происшествия

александр гусев

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/03/1134660898_460:0:3471:1694_1920x0_80_0_0_4a28a54d6a3e7fc7f0fc066627098d13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Воронежской области после ночной атаки беспилотников повреждены несколько топливных резервуаров. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Он отметил, что четыре БПЛА были сбиты в в двух районах области.По предварительной информации, пострадавших нет, добавил Гусев.Всего над семью регионами России силы ПВО за ночь уничтожили 102 украинских БПЛА.По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА были уничтожены в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах. Никто из людей не пострадал.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что дроны были уничтожены над Петровским районом. Предварительно пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы.В Тамбовской области в среду после ночной атаки вспыхнул пожар на нефтебазе, сообщал ранее губернатор региона Евгений Первышов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), нефть, происшествия, александр гусев, новости, новости сво