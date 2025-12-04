Рейтинг@Mail.ru
Женщина ранена при атаке ВСУ по Воронежской области - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Женщина ранена при атаке ВСУ по Воронежской области
Женщина ранена при атаке ВСУ по Воронежской области - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Женщина ранена при атаке ВСУ по Воронежской области
В Воронежской области в результате падения обломков беспилотника ранена женщина, а также выбиты стекла в квартире, аптеке и продовольственном магазине. Об этом... РИА Новости Крым, 04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Воронежской области в результате падения обломков беспилотника ранена женщина, а также выбиты стекла в квартире, аптеке и продовольственном магазине. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.В результате падения обломков вражеского беспилотника в этом районе выбиты стекла в квартире, продовольственном магазине и аптеке, которые находятся в одном доме, уточнил губернатор.Также выбиты окна в нежилом помещении, расположенном рядом, осколками посечены две легковушки."Оперативные службы продолжают работать на местах. Затем будет проведена оценка ущерба, начнутся ремонтные работы", - добавил он.Накануне сообщалось, что в Воронежской области после ночной атаки беспилотников повреждены несколько топливных резервуаров.
Женщина ранена при атаке ВСУ по Воронежской области

В Воронежской области женщина ранена при атаке ВСУ - губернатор

07:47 04.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Воронежской области в результате падения обломков беспилотника ранена женщина, а также выбиты стекла в квартире, аптеке и продовольственном магазине. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"По уточненной информации, в одном из муниципалитетов получившая ранение женщина после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась и уже находится дома", - написал он в своем Telegram-канале.

В результате падения обломков вражеского беспилотника в этом районе выбиты стекла в квартире, продовольственном магазине и аптеке, которые находятся в одном доме, уточнил губернатор.
Также выбиты окна в нежилом помещении, расположенном рядом, осколками посечены две легковушки.
"Оперативные службы продолжают работать на местах. Затем будет проведена оценка ущерба, начнутся ремонтные работы", - добавил он.
Накануне сообщалось, что в Воронежской области после ночной атаки беспилотников повреждены несколько топливных резервуаров.
