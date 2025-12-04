https://crimea.ria.ru/20251204/zhenschina-ranena-pri-atake-vsu-po-voronezhskoy-oblasti-1151395290.html

Женщина ранена при атаке ВСУ по Воронежской области

Женщина ранена при атаке ВСУ по Воронежской области - РИА Новости Крым, 04.12.2025

Женщина ранена при атаке ВСУ по Воронежской области

04.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Воронежской области в результате падения обломков беспилотника ранена женщина, а также выбиты стекла в квартире, аптеке и продовольственном магазине. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.В результате падения обломков вражеского беспилотника в этом районе выбиты стекла в квартире, продовольственном магазине и аптеке, которые находятся в одном доме, уточнил губернатор.Также выбиты окна в нежилом помещении, расположенном рядом, осколками посечены две легковушки."Оперативные службы продолжают работать на местах. Затем будет проведена оценка ущерба, начнутся ремонтные работы", - добавил он.Накануне сообщалось, что в Воронежской области после ночной атаки беспилотников повреждены несколько топливных резервуаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:22 беспилотника сбили над Крымом и Черным моремБеспилотник сбит на подлете к МосквеРешают двое: как отразятся атаки Киева на танкеры на переговорах РФ и США

