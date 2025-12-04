https://crimea.ria.ru/20251204/zhenschina-ranena-pri-atake-vsu-po-voronezhskoy-oblasti-1151395290.html
Женщина ранена при атаке ВСУ по Воронежской области
Женщина ранена при атаке ВСУ по Воронежской области - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Женщина ранена при атаке ВСУ по Воронежской области
В Воронежской области в результате падения обломков беспилотника ранена женщина, а также выбиты стекла в квартире, аптеке и продовольственном магазине. Об этом... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T07:47
2025-12-04T07:47
2025-12-04T07:47
воронежская область
атаки всу
происшествия
александр гусев
новости
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684052_0:108:3260:1942_1920x0_80_0_0_54e54c6794f622c402a71d82afcd3689.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Воронежской области в результате падения обломков беспилотника ранена женщина, а также выбиты стекла в квартире, аптеке и продовольственном магазине. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.В результате падения обломков вражеского беспилотника в этом районе выбиты стекла в квартире, продовольственном магазине и аптеке, которые находятся в одном доме, уточнил губернатор.Также выбиты окна в нежилом помещении, расположенном рядом, осколками посечены две легковушки."Оперативные службы продолжают работать на местах. Затем будет проведена оценка ущерба, начнутся ремонтные работы", - добавил он.Накануне сообщалось, что в Воронежской области после ночной атаки беспилотников повреждены несколько топливных резервуаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:22 беспилотника сбили над Крымом и Черным моремБеспилотник сбит на подлете к МосквеРешают двое: как отразятся атаки Киева на танкеры на переговорах РФ и США
воронежская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684052_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_5f8263581292e857b38541e722788c69.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, атаки всу, происшествия, александр гусев, новости, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
Женщина ранена при атаке ВСУ по Воронежской области
В Воронежской области женщина ранена при атаке ВСУ - губернатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Воронежской области в результате падения обломков беспилотника ранена женщина, а также выбиты стекла в квартире, аптеке и продовольственном магазине. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"По уточненной информации, в одном из муниципалитетов получившая ранение женщина после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась и уже находится дома", - написал он в своем Telegram-канале.
В результате падения обломков вражеского беспилотника в этом районе выбиты стекла в квартире, продовольственном магазине и аптеке, которые находятся в одном доме, уточнил губернатор.
Также выбиты окна в нежилом помещении, расположенном рядом, осколками посечены две легковушки.
"Оперативные службы продолжают работать на местах. Затем будет проведена оценка ущерба, начнутся ремонтные работы", - добавил он.
Накануне сообщалось
, что в Воронежской области после ночной атаки беспилотников повреждены несколько топливных резервуаров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: