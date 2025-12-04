Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник сбит на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Беспилотник сбит на подлете к Москве
Утром в четверг силы противовоздушной обороны России отразили воздушную атаку на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Утром в четверг силы противовоздушной обороны России отразили воздушную атаку на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Накануне над семью регионами России силы ПВО за ночь уничтожили 102 украинских БПЛА. В Тамбовской области в среду после ночной атаки вспыхнул пожар на нефтебазе, сообщал ранее губернатор региона Евгений Первышов. В Воронежской обломки дронов попали в резервуары с топливом. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Утром в четверг силы противовоздушной обороны России отразили воздушную атаку на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram.
Накануне над семью регионами России силы ПВО за ночь уничтожили 102 украинских БПЛА. В Тамбовской области в среду после ночной атаки вспыхнул пожар на нефтебазе, сообщал ранее губернатор региона Евгений Первышов. В Воронежской обломки дронов попали в резервуары с топливом.
