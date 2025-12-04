https://crimea.ria.ru/20251204/bespilotnik-sbit-na-podlete-k-moskve-1151394647.html
Беспилотник сбит на подлете к Москве
Утром в четверг силы противовоздушной обороны России отразили воздушную атаку на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T06:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Утром в четверг силы противовоздушной обороны России отразили воздушную атаку на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Накануне над семью регионами России силы ПВО за ночь уничтожили 102 украинских БПЛА. В Тамбовской области в среду после ночной атаки вспыхнул пожар на нефтебазе, сообщал ранее губернатор региона Евгений Первышов. В Воронежской обломки дронов попали в резервуары с топливом. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
