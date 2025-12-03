Рейтинг@Mail.ru
102 беспилотника сбили над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 03.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251203/102-bespilotnika-sbili-nad-rossiey-za-noch-1151368888.html
102 беспилотника сбили над Россией за ночь
102 беспилотника сбили над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 03.12.2025
102 беспилотника сбили над Россией за ночь
Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили над регионами России 1022 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили над регионами России 1022 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что под ударом оказалось семь областей.По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА были уничтожены в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах. Никто из людей не пострадал.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что дроны были уничтожены над Петровским районом. Предварительно пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы.В Тамбовской области в среду после ночной атаки вспыхнул пожар на нефтебазе, сообщал ранее губернатор региона Евгений Первышов.
102 беспилотника сбили над Россией за ночь

Над семью регионами России за ночь уничтожили 102 украинских беспилотника

07:17 03.12.2025 (обновлено: 07:23 03.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили над регионами России 1022 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что под ударом оказалось семь областей.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены️ 26 БПЛА над территорией Белгородской области, 22 – над Брянской, 21 – над Курской, 16 – над Ростовской, семь – над Астраханской, шесть – над Саратовской и четыре – над территорией Воронежской областей", - сказано в сообщении.
По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА были уничтожены в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах. Никто из людей не пострадал.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что дроны были уничтожены над Петровским районом. Предварительно пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы.
В Тамбовской области в среду после ночной атаки вспыхнул пожар на нефтебазе, сообщал ранее губернатор региона Евгений Первышов.
