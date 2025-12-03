https://crimea.ria.ru/20251203/102-bespilotnika-sbili-nad-rossiey-za-noch-1151368888.html

102 беспилотника сбили над Россией за ночь

Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили над регионами России 1022 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили над регионами России 1022 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что под ударом оказалось семь областей.По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА были уничтожены в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах. Никто из людей не пострадал.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что дроны были уничтожены над Петровским районом. Предварительно пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы.В Тамбовской области в среду после ночной атаки вспыхнул пожар на нефтебазе, сообщал ранее губернатор региона Евгений Первышов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

