Нефтебаза горит в Тамбовской области после атаки беспилотника

В Тамбовской области в среду после атаки украинских беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе. Об инциденте сообщил губернатор региона Евгений Первышов. РИА Новости Крым, 03.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Тамбовской области в среду после атаки украинских беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе. Об инциденте сообщил губернатор региона Евгений Первышов.В ночь на вторник над регионами России и Черным морем уничтожили 45 беспилотников ВСУ. В Краснодарском крае обломки вражеских БПЛА повредили 10 домов, в Туапсинском муниципальном округе при ударе ранения получили два человека.В Ленинградской области утром 2 декабря обломки дрона упали в Лужском районе, сообщал губернатор Александр Дрозденко.Кроме того, в Орловской области в результате атаки БПЛА произошел пожар на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе. Пострадавших нет, сообщал губернатор региона Андрей Клычков.Вечером во вторник над Крымом сбили еще шесть вражеских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

