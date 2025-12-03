Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20251203/neftebaza-gorit-v-tambovskoy-oblasti-posle-ataki-bespilotnika-1151368526.html
В Тамбовской области в среду после атаки украинских беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе. Об инциденте сообщил губернатор региона Евгений Первышов. РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T06:31
2025-12-03T06:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Тамбовской области в среду после атаки украинских беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе. Об инциденте сообщил губернатор региона Евгений Первышов.В ночь на вторник над регионами России и Черным морем уничтожили 45 беспилотников ВСУ. В Краснодарском крае обломки вражеских БПЛА повредили 10 домов, в Туапсинском муниципальном округе при ударе ранения получили два человека.В Ленинградской области утром 2 декабря обломки дрона упали в Лужском районе, сообщал губернатор Александр Дрозденко.Кроме того, в Орловской области в результате атаки БПЛА произошел пожар на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе. Пострадавших нет, сообщал губернатор региона Андрей Клычков.Вечером во вторник над Крымом сбили еще шесть вражеских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Нефтебаза горит в Тамбовской области после атаки беспилотника

В Тамбовской области после удара беспилотника горит нефтебаза - губернатор

06:31 03.12.2025 (обновлено: 06:34 03.12.2025)
 
© ГУ МЧС России Пожар на нефтебазе. Архивное фото
Пожар на нефтебазе. Архивное фото
© ГУ МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Тамбовской области в среду после атаки украинских беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе. Об инциденте сообщил губернатор региона Евгений Первышов.
"На нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков БПЛА террористического киевского режима. На место оперативно прибыли пожарные расчеты и представители правоохранительных органов. Привлечены все необходимые силы и средства", - написал он в Telegram.
В ночь на вторник над регионами России и Черным морем уничтожили 45 беспилотников ВСУ. В Краснодарском крае обломки вражеских БПЛА повредили 10 домов, в Туапсинском муниципальном округе при ударе ранения получили два человека.
В Ленинградской области утром 2 декабря обломки дрона упали в Лужском районе, сообщал губернатор Александр Дрозденко.
Кроме того, в Орловской области в результате атаки БПЛА произошел пожар на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе. Пострадавших нет, сообщал губернатор региона Андрей Клычков.
Вечером во вторник над Крымом сбили еще шесть вражеских БПЛА.
