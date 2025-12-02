Рейтинг@Mail.ru
Два человека ранены при атаке беспилотников на Кубань - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Два человека ранены при атаке беспилотников на Кубань
Два человека ранены при атаке беспилотников на Кубань - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Два человека ранены при атаке беспилотников на Кубань
Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников на Кубань. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. РИА Новости Крым, 02.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников на Кубань. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.По данным оперштаба Краснодарского края, в двух районах Кубани при ночной атаке повреждены 10 домов. В станице Северской повреждены семь частных домов, во всех разбиты окна. Также обломки БПЛА упали на детскую площадку в сквере, повредили легковой автомобиль, остекление и дверь в коммерческом помещении.В ночь на вторник над регионами России и Черным морем уничтожили 45 беспилотников ВСУ, в том числе восемь - над территорией Кубани.Как сообщалось ранее, локальный режим ЧС введен в Туапсе после атаки украинских беспилотников 25 ноября, в результате которой повреждения получил многоквартирный дом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили 16 жилых домовСтало известно о состоянии раненной при атаке на Севастополь девочкиВ Дагестане 12-летний ребенок ранен в результате атаки ВСУ
Два человека ранены при атаке беспилотников на Кубань

На Кубани при ударе беспилотников ВСУ ранены два человека

10:13 02.12.2025 (обновлено: 10:40 02.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников на Кубань. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
"В поселке Новомихайловском от обломков сбитого беспилотника пострадали два человека. Они получили легкие ранения. Помощь им оказана на месте специалистами скорой. От госпитализации пострадавшие отказались", - написал он в Telegram.
По данным оперштаба Краснодарского края, в двух районах Кубани при ночной атаке повреждены 10 домов. В станице Северской повреждены семь частных домов, во всех разбиты окна. Также обломки БПЛА упали на детскую площадку в сквере, повредили легковой автомобиль, остекление и дверь в коммерческом помещении.
"В поселке Новомихайловском в результате атаки повреждены три дома. В двух из них выбило стекла, посекло обшивку и двери. В третьем – пострадали стены, есть трещины со смещениями. На одном участке порвана линия электропередачи, повредило трубу газопровода. На месте работают экстренные и специальные службы", - уточнили в оперштабе.
В ночь на вторник над регионами России и Черным морем уничтожили 45 беспилотников ВСУ, в том числе восемь - над территорией Кубани.
Как сообщалось ранее, локальный режим ЧС введен в Туапсе после атаки украинских беспилотников 25 ноября, в результате которой повреждения получил многоквартирный дом.
