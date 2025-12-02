https://crimea.ria.ru/20251202/dva-cheloveka-raneny-pri-atake-bespilotnikov-na-kuban-1151340314.html

Два человека ранены при атаке беспилотников на Кубань

Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников на Кубань. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников на Кубань. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.По данным оперштаба Краснодарского края, в двух районах Кубани при ночной атаке повреждены 10 домов. В станице Северской повреждены семь частных домов, во всех разбиты окна. Также обломки БПЛА упали на детскую площадку в сквере, повредили легковой автомобиль, остекление и дверь в коммерческом помещении.В ночь на вторник над регионами России и Черным морем уничтожили 45 беспилотников ВСУ, в том числе восемь - над территорией Кубани.Как сообщалось ранее, локальный режим ЧС введен в Туапсе после атаки украинских беспилотников 25 ноября, в результате которой повреждения получил многоквартирный дом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили 16 жилых домовСтало известно о состоянии раненной при атаке на Севастополь девочкиВ Дагестане 12-летний ребенок ранен в результате атаки ВСУ

