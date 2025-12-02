Два человека ранены при атаке беспилотников на Кубань
На Кубани при ударе беспилотников ВСУ ранены два человека
10:13 02.12.2025 (обновлено: 10:40 02.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников на Кубань. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
"В поселке Новомихайловском от обломков сбитого беспилотника пострадали два человека. Они получили легкие ранения. Помощь им оказана на месте специалистами скорой. От госпитализации пострадавшие отказались", - написал он в Telegram.
По данным оперштаба Краснодарского края, в двух районах Кубани при ночной атаке повреждены 10 домов. В станице Северской повреждены семь частных домов, во всех разбиты окна. Также обломки БПЛА упали на детскую площадку в сквере, повредили легковой автомобиль, остекление и дверь в коммерческом помещении.
"В поселке Новомихайловском в результате атаки повреждены три дома. В двух из них выбило стекла, посекло обшивку и двери. В третьем – пострадали стены, есть трещины со смещениями. На одном участке порвана линия электропередачи, повредило трубу газопровода. На месте работают экстренные и специальные службы", - уточнили в оперштабе.
В ночь на вторник над регионами России и Черным морем уничтожили 45 беспилотников ВСУ, в том числе восемь - над территорией Кубани.
Как сообщалось ранее, локальный режим ЧС введен в Туапсе после атаки украинских беспилотников 25 ноября, в результате которой повреждения получил многоквартирный дом.
