В Орловской области горят объекты топливной энергетики после удара - РИА Новости Крым, 02.12.2025
В Орловской области горят объекты топливной энергетики после удара
В Орловской области горят объекты топливной энергетики после удара - РИА Новости Крым, 02.12.2025
В Орловской области горят объекты топливной энергетики после удара
В Орловской области в результате ночной атаки украинских беспилотников вспыхнули пожары на объектах ТЭК. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей... РИА Новости Крым, 02.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Орловской области в результате ночной атаки украинских беспилотников вспыхнули пожары на объектах ТЭК. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.В Минобороны ранее сообщили, что в течение ночи над девятью регионами России уничтожили 45 украинских беспилотников, над Орловской области уничтожен один БПЛА. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
орловская область, андрей клычков, происшествия, атаки всу, пожар, энергетика, топливо, новости, беспилотник (бпла, дрон)
В Орловской области горят объекты топливной энергетики после удара

В Орловской области после атаки ВСУ вспыхнул пожар на объектах топливной энергетики

07:32 02.12.2025 (обновлено: 07:36 02.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Орловской области в результате ночной атаки украинских беспилотников вспыхнули пожары на объектах ТЭК. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
"В результате атаки БПЛА произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе. Пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий", - уточнил он в Telegram.
В Минобороны ранее сообщили, что в течение ночи над девятью регионами России уничтожили 45 украинских беспилотников, над Орловской области уничтожен один БПЛА.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Орловская областьАндрей КлычковПроисшествияАтаки ВСУПожарЭнергетикаТопливоНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
