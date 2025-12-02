https://crimea.ria.ru/20251202/v-orlovskoy-oblasti-goryat-obekty-toplivnoy-energetiki-1151337950.html

В Орловской области горят объекты топливной энергетики после удара

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Орловской области в результате ночной атаки украинских беспилотников вспыхнули пожары на объектах ТЭК. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.В Минобороны ранее сообщили, что в течение ночи над девятью регионами России уничтожили 45 украинских беспилотников, над Орловской области уничтожен один БПЛА. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

