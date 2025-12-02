https://crimea.ria.ru/20251202/shest-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-za-tri-chasa-1151365804.html

Шесть беспилотников сбили над Крымом за три часа

Шесть беспилотников сбили над Крымом за три часа - РИА Новости Крым, 02.12.2025

Шесть беспилотников сбили над Крымом за три часа

Вечером во вторник силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 02.12.2025

2025-12-02T20:44

2025-12-02T20:44

2025-12-02T20:48

крым

атаки всу

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

новости крыма

срочные новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140033401_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_d316596509ee3091a416489a1a7dbd77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Вечером во вторник силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщает Минобороны.В ночь на вторник над регионами России и Черным морем уничтожили 45 беспилотников ВСУ. В Краснодарском крае обломки вражеских БПЛА повредили 10 домов, в Туапсинском муниципальном округе при ударе ранения получили два человека.В Ленинградской области утром 2 декабря обломки дрона упали в Лужском районе, сообщал губернатор Александр Дрозденко.Кроме того, в Орловской области в результате атаки БПЛА произошел пожар на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе. Пострадавших нет, сообщал губернатор региона Андрей Клычков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости крыма, срочные новости крыма