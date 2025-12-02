https://crimea.ria.ru/20251202/shest-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-za-tri-chasa-1151365804.html
Шесть беспилотников сбили над Крымом за три часа
Вечером во вторник силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T20:44
2025-12-02T20:44
2025-12-02T20:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Вечером во вторник силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщает Минобороны.В ночь на вторник над регионами России и Черным морем уничтожили 45 беспилотников ВСУ. В Краснодарском крае обломки вражеских БПЛА повредили 10 домов, в Туапсинском муниципальном округе при ударе ранения получили два человека.В Ленинградской области утром 2 декабря обломки дрона упали в Лужском районе, сообщал губернатор Александр Дрозденко.Кроме того, в Орловской области в результате атаки БПЛА произошел пожар на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе. Пострадавших нет, сообщал губернатор региона Андрей Клычков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:44 02.12.2025 (обновлено: 20:48 02.12.2025)