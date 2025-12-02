Рейтинг@Mail.ru
Шесть беспилотников сбили над Крымом за три часа - РИА Новости Крым, 02.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251202/shest-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-za-tri-chasa-1151365804.html
Шесть беспилотников сбили над Крымом за три часа
Шесть беспилотников сбили над Крымом за три часа - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Шесть беспилотников сбили над Крымом за три часа
Вечером во вторник силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T20:44
2025-12-02T20:48
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140033401_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_d316596509ee3091a416489a1a7dbd77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Вечером во вторник силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщает Минобороны.В ночь на вторник над регионами России и Черным морем уничтожили 45 беспилотников ВСУ. В Краснодарском крае обломки вражеских БПЛА повредили 10 домов, в Туапсинском муниципальном округе при ударе ранения получили два человека.В Ленинградской области утром 2 декабря обломки дрона упали в Лужском районе, сообщал губернатор Александр Дрозденко.Кроме того, в Орловской области в результате атаки БПЛА произошел пожар на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе. Пострадавших нет, сообщал губернатор региона Андрей Клычков.
крым, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости крыма, срочные новости крыма
Шесть беспилотников сбили над Крымом за три часа

Над Крымом уничтожили шесть беспилотников ВСУ - Минобороны

20:44 02.12.2025 (обновлено: 20:48 02.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Вечером во вторник силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщает Минобороны.
"В период с 17.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
В ночь на вторник над регионами России и Черным морем уничтожили 45 беспилотников ВСУ. В Краснодарском крае обломки вражеских БПЛА повредили 10 домов, в Туапсинском муниципальном округе при ударе ранения получили два человека.
В Ленинградской области утром 2 декабря обломки дрона упали в Лужском районе, сообщал губернатор Александр Дрозденко.
Кроме того, в Орловской области в результате атаки БПЛА произошел пожар на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе. Пострадавших нет, сообщал губернатор региона Андрей Клычков.
