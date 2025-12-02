Рейтинг@Mail.ru
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251202/devyat-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1151337740.html
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Новая попытка воздушной атаки ВСУ отражена над Крымом в ночь на вторник. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T07:16
2025-12-02T07:22
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
черное море
крым
атаки всу
атаки всу на крым
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/04/1148465491_0:156:3361:2047_1920x0_80_0_0_41c567b6dd87400105a29009db266321.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Новая попытка воздушной атаки ВСУ отражена над Крымом в ночь на вторник. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что всего за ночь силы ПВО перехватили 45 вражеских беспилотников над девятью регионами России. Самый массированный удар отразили над Брянской областью – там сбили 14 БПЛА, восемь уничтожено над территорией Краснодарского края, еще пять – над Волгоградской областью, четыре – над территорией Чеченской Республики, два – над Ростовской областью, а также по одному над Орловской, Липецкой и Тверской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/04/1148465491_192:225:2622:2047_1920x0_80_0_0_7574ebfb6335d66cf0c1bd07d6f9b06c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, черное море, крым, атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, безопасность республики крым и севастополя
Материал дополняется
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем уничтожено девять беспилотников - Минобороны

07:16 02.12.2025 (обновлено: 07:22 02.12.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Новая попытка воздушной атаки ВСУ отражена над Крымом в ночь на вторник. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что всего за ночь силы ПВО перехватили 45 вражеских беспилотников над девятью регионами России.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым и еще три – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Самый массированный удар отразили над Брянской областью – там сбили 14 БПЛА, восемь уничтожено над территорией Краснодарского края, еще пять – над Волгоградской областью, четыре – над территорией Чеченской Республики, два – над Ростовской областью, а также по одному над Орловской, Липецкой и Тверской областями.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьНовостиЧерное мореКрымАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымНовости СВОБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:16Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
06:38Лучше вы к нам: турагенты из Сибири приехали в Крым заключать контракты
06:08Ночь сверхъяркой Луны: когда в Крыму можно наблюдать суперлуние
06:01Аэропорт Краснодара временно закрыли для полетов
00:01Ночью температура воздуха опустится до нуля: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 2 декабря
22:55Освобождение Красноармейска и Волчанска и переговоры по Украине: главное
22:47На Солнце копится энергия: будет ли супервзрыв
22:30Когда придет очередь Зеленского после отставки Ермака – мнение
22:17Красноармейск и Волчанск освобождены
22:03В Севастополе всю ночь будут стрелять
21:52В ООН назвали атаки в Черном море нарушением международного права
21:31Слово года "рейджбейт": что означает рейтинг Оксфордского словаря
21:08Оркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в Крыму
20:48В Севастополе завершается строительство еще одной поликлиники
20:37Женщина с ВИЧ может родить здорового ребенка – минздрав Крыма
20:23В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ
20:11В Севастополе снизились цены на "борщевой набор" и подсолнечное масло
19:51Таможенники пресекли контрабанду сапфиров и рубинов из Индии на 3,4 млн
19:37Сколько жители Крыма заплатят имущественных налогов
Лента новостейМолния