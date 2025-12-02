https://crimea.ria.ru/20251202/devyat-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1151337740.html

Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 02.12.2025

Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Новая попытка воздушной атаки ВСУ отражена над Крымом в ночь на вторник. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Новая попытка воздушной атаки ВСУ отражена над Крымом в ночь на вторник. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что всего за ночь силы ПВО перехватили 45 вражеских беспилотников над девятью регионами России. Самый массированный удар отразили над Брянской областью – там сбили 14 БПЛА, восемь уничтожено над территорией Краснодарского края, еще пять – над Волгоградской областью, четыре – над территорией Чеченской Республики, два – над Ростовской областью, а также по одному над Орловской, Липецкой и Тверской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

