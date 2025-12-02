https://crimea.ria.ru/20251202/devyat-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1151337740.html
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Новая попытка воздушной атаки ВСУ отражена над Крымом в ночь на вторник. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.12.2025
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
черное море
крым
атаки всу
атаки всу на крым
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Новая попытка воздушной атаки ВСУ отражена над Крымом в ночь на вторник. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что всего за ночь силы ПВО перехватили 45 вражеских беспилотников над девятью регионами России. Самый массированный удар отразили над Брянской областью – там сбили 14 БПЛА, восемь уничтожено над территорией Краснодарского края, еще пять – над Волгоградской областью, четыре – над территорией Чеченской Республики, два – над Ростовской областью, а также по одному над Орловской, Липецкой и Тверской областями.
черное море
крым
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, черное море, крым, атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, безопасность республики крым и севастополя
Материал дополняется
Над Крымом и Черным морем уничтожено девять беспилотников - Минобороны
07:16 02.12.2025 (обновлено: 07:22 02.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Новая попытка воздушной атаки ВСУ отражена над Крымом в ночь на вторник. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что всего за ночь силы ПВО перехватили 45 вражеских беспилотников над девятью регионами России.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым и еще три – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Самый массированный удар отразили над Брянской областью – там сбили 14 БПЛА, восемь уничтожено над территорией Краснодарского края, еще пять – над Волгоградской областью, четыре – над территорией Чеченской Республики, два – над Ростовской областью, а также по одному над Орловской, Липецкой и Тверской областями.
