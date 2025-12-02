https://crimea.ria.ru/20251202/oblomki-bespilotnika-upali-v-leningradskoy-oblasti-1151347269.html

Обломки беспилотника упали в Ленинградской области

Обломки беспилотника упали в Ленинградской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. ВСУ утром во вторник атаковали Ленинградскую область. Обломки беспилотника рухнули в одном из районов, сообщил губернатор Александр Дрозденко.Об отражении атаки над областью он сообщал 2 декабря в 6 утра.В ночь на вторник над регионами России и Черным морем уничтожили 45 беспилотников ВСУ. В Краснодарском крае обломки вражеских БПЛА повредили 10 домов, в Туапсинском муниципальном округе при ударе ранения получили два человека.Кроме того, в Орловской области в результате атаки БПЛА произошел пожар на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе. Пострадавших нет, сообщал губернатор региона Андрей Клычков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белоруссии упал беспилотник из ЛитвыМногоквартирный дом поврежден в Славянске-на-Кубани из-за БПЛАУмерла раненная при атаке ВСУ на Таганрог пенсионерка

