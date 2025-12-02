Рейтинг@Mail.ru
Обломки беспилотника упали в Ленинградской области - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Обломки беспилотника упали в Ленинградской области
Обломки беспилотника упали в Ленинградской области - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Обломки беспилотника упали в Ленинградской области
ВСУ утром во вторник атаковали Ленинградскую область. Обломки беспилотника рухнули в одном из районов, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 02.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141747713_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_00a71a2d58b90359454665525eef3c4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. ВСУ утром во вторник атаковали Ленинградскую область. Обломки беспилотника рухнули в одном из районов, сообщил губернатор Александр Дрозденко.Об отражении атаки над областью он сообщал 2 декабря в 6 утра.В ночь на вторник над регионами России и Черным морем уничтожили 45 беспилотников ВСУ. В Краснодарском крае обломки вражеских БПЛА повредили 10 домов, в Туапсинском муниципальном округе при ударе ранения получили два человека.Кроме того, в Орловской области в результате атаки БПЛА произошел пожар на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе. Пострадавших нет, сообщал губернатор региона Андрей Клычков.
ленинградская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), александр дрозденко
Обломки беспилотника упали в Ленинградской области

В Ленинградской области упали обломки беспилотника – губернатор

13:42 02.12.2025 (обновлено: 13:49 02.12.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. ВСУ утром во вторник атаковали Ленинградскую область. Обломки беспилотника рухнули в одном из районов, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Об отражении атаки над областью он сообщал 2 декабря в 6 утра.
"По результатам утренней атаки БПЛА на месте падения обломков в Лужском районе работают оперативные службы", - написал он в Telegram.
В ночь на вторник над регионами России и Черным морем уничтожили 45 беспилотников ВСУ. В Краснодарском крае обломки вражеских БПЛА повредили 10 домов, в Туапсинском муниципальном округе при ударе ранения получили два человека.
Кроме того, в Орловской области в результате атаки БПЛА произошел пожар на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе. Пострадавших нет, сообщал губернатор региона Андрей Клычков.
Ленинградская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Александр Дрозденко
 
