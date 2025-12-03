https://crimea.ria.ru/20251203/chervonoe-v-zaporozhskoy-oblasti-pereshlo-pod-kontrol-rossii-1151375896.html
Червоное в Запорожской области перешло под контроль России
Червоное в Запорожской области перешло под контроль России
Вооруженные силы России выбили формирования ВСУ из еще одного населенного пункта в Запорожской области. Об том в среду сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T12:07
2025-12-03T12:07
2025-12-03T12:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили формирования ВСУ из еще одного населенного пункта в Запорожской области. Об том в среду сообщили в Минобороны.Накануне бойцы "Востока" взяли под контроль населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области.Накануне президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска. До этого ВС РФ взяли под контроль запорожские населенные пункты Затишье и Новое Запорожье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопросы границ решаются сейчас на поле боя российскими военными – мнениеАрмия России взяла под контроль Клиновое в ДНРКрасноармейск и Волчанск освобождены
12:07 03.12.2025 (обновлено: 12:16 03.12.2025)