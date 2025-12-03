Рейтинг@Mail.ru
Червоное в Запорожской области перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Червоное в Запорожской области перешло под контроль России
Червоное в Запорожской области перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Червоное в Запорожской области перешло под контроль России
Вооруженные силы России выбили формирования ВСУ из еще одного населенного пункта в Запорожской области. Об том в среду сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили формирования ВСУ из еще одного населенного пункта в Запорожской области. Об том в среду сообщили в Минобороны.Накануне бойцы "Востока" взяли под контроль населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области.Накануне президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска. До этого ВС РФ взяли под контроль запорожские населенные пункты Затишье и Новое Запорожье.
Червоное в Запорожской области перешло под контроль России

Армия России освободила Червоное в Запорожской области – Минобороны

12:07 03.12.2025 (обновлено: 12:16 03.12.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С"
Боевая работа САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили формирования ВСУ из еще одного населенного пункта в Запорожской области. Об том в среду сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червоное Запорожской области", - сказано в сообщении.
Накануне бойцы "Востока" взяли под контроль населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области.
Накануне президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска. До этого ВС РФ взяли под контроль запорожские населенные пункты Затишье и Новое Запорожье.
Министерство обороны РФЗапорожская областьНовости СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Восток"
 
