Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: за сутки Киев потерял еще 1400 боевиков - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251202/novosti-svo-za-sutki-kiev-poteryal-esche-1400-boevikov-1151347481.html
Новости СВО: за сутки Киев потерял еще 1400 боевиков
Новости СВО: за сутки Киев потерял еще 1400 боевиков - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Новости СВО: за сутки Киев потерял еще 1400 боевиков
Российские военные продолжают ломать сопротивление украинских сил, улучшая тактическое положение в зоне проведения спецоперации. Всего за минувшие сутки в боях... РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T14:00
2025-12-02T14:00
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151083974_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7df346cffccc8371613b5990ef89f9fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают ломать сопротивление украинских сил, улучшая тактическое положение в зоне проведения спецоперации. Всего за минувшие сутки в боях уничтожено 1400 боевиков, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение, ослабив сопротивление боевиков киевского режима на подходах к четырем населенным пунктам в Харьковской области и двух - в ДНР. На Сумском направлении украинские боевики разбиты возле восьми населенных пунктов.На этом участке фронта за сутки уничтожено до 235 солдат, а также три броневика, 13 автомобилей, боевая машина РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства, 13 станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, поразив украинские силы в окрестностях семи населенных пунктов в ДНР. Безвозвратные потери ВСУ на этом участке превысили 120 боевиков, также уничтожено четыре броневика, восемь автомобилей, станция РЭБ и семь складов с боеприпасами и материальными средствами.Подразделения группировки "Центр" поразили ВСУ в районах девяти населенных пунктов на территории ДНР и одного на Днепропетровщине. Украинских вооруженных формирований потеряли за сутки до 495 военных, а также бронетранспортер и два автомобиля.Подразделения группировки "Восток" нанесли поражение украинским формированиям возле двух сел в Запорожской области.Подразделения группировки "Днепр" разбили врага в окрестностях двух сел в Запорожской области и одного - на Херсонщине. Потери ВСУ составили 80 боевиков, сожжены 12 автомобилей, шесть станций РЭБ, четыре склада с боеприпасами, топливом и ГСМ.Ранее во вторник в Минобороны сообщили об освобождении Зеленого Гая и села Доброполье в Запорожской области. Также освобождены Красноармейск и Волчанск. Ракетные и артиллерийские удары нанесены по объектам энергетической и газовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России взяла под контроль Клиновое в ДНРАрмия России ударила по энергообъектам на Украине – МинобороныФранцузские ЧВК на Украине станут законной целью армии России - СВР
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151083974_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22ec6d65259c9687268bfaefeb6a112f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , инфографика
Новости СВО: за сутки Киев потерял еще 1400 боевиков

Украина за сутки потеряла еще 1400 солдат в зоне СВО – Минобороны

14:00 02.12.2025
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают ломать сопротивление украинских сил, улучшая тактическое положение в зоне проведения спецоперации. Всего за минувшие сутки в боях уничтожено 1400 боевиков, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России из зоны СВО за 2 декабря 2025Сводка Минобороны России из зоны СВО за 2 декабря 2025
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение, ослабив сопротивление боевиков киевского режима на подходах к четырем населенным пунктам в Харьковской области и двух - в ДНР. На Сумском направлении украинские боевики разбиты возле восьми населенных пунктов.
На этом участке фронта за сутки уничтожено до 235 солдат, а также три броневика, 13 автомобилей, боевая машина РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства, 13 станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, поразив украинские силы в окрестностях семи населенных пунктов в ДНР. Безвозвратные потери ВСУ на этом участке превысили 120 боевиков, также уничтожено четыре броневика, восемь автомобилей, станция РЭБ и семь складов с боеприпасами и материальными средствами.
Подразделения группировки "Центр" поразили ВСУ в районах девяти населенных пунктов на территории ДНР и одного на Днепропетровщине. Украинских вооруженных формирований потеряли за сутки до 495 военных, а также бронетранспортер и два автомобиля.
Подразделения группировки "Восток" нанесли поражение украинским формированиям возле двух сел в Запорожской области.
"Противник потерял свыше 265 военнослужащих, десять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и склад материальных средств", - говорится в сводке.
Подразделения группировки "Днепр" разбили врага в окрестностях двух сел в Запорожской области и одного - на Херсонщине. Потери ВСУ составили 80 боевиков, сожжены 12 автомобилей, шесть станций РЭБ, четыре склада с боеприпасами, топливом и ГСМ.
Ранее во вторник в Минобороны сообщили об освобождении Зеленого Гая и села Доброполье в Запорожской области. Также освобождены Красноармейск и Волчанск. Ракетные и артиллерийские удары нанесены по объектам энергетической и газовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России взяла под контроль Клиновое в ДНР
Армия России ударила по энергообъектам на Украине – Минобороны
Французские ЧВК на Украине станут законной целью армии России - СВР
 
Министерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:42В России принят закон о борьбе с финансированием терроризма
14:24В России рост заболеваемости ОРВИ - в каких регионах ситуация хуже всего
14:00Новости СВО: за сутки Киев потерял еще 1400 боевиков
13:42Обломки беспилотника упали в Ленинградской области
13:35Выставка "Защитники земли русской" открылась в Ливадийском дворце
13:28Часть Коктебеля обесточена
13:21Армия России ударила по энергообъектам на Украине – Минобороны
13:10В Севастополе отбой воздушной тревоги
12:57Воздушную тревогу объявили в Севастополе
12:55Подрядчик сорвал стройку психоневрологического интерната в Бахчисарае
12:40При капитальном ремонте стадиона в Феодосии выявили нарушения
12:37Уверенное продвижение: армия РФ освободила два села в Запорожской области
12:27Крым вошел в топ самых популярных направлений для турпоездок по России
12:19Российский танкер в Турции был атакован БПЛА – Росморречфлот
12:09На дороге в обход Алушты приступили к третьему этапу укладки виадука
11:44В Крыму установили 239 новых лифтов за 785 миллионов рублей
11:33Безвиз России и Китая укрепит дружбу между народами – МИД КНР
11:25Французские ЧВК на Украине станут законной целью армии России - СВР
11:19На Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армии
10:59Массовое смертельное ДТП на севере Крыма – возбуждено уголовное дело
Лента новостейМолния