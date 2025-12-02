https://crimea.ria.ru/20251202/novosti-svo-za-sutki-kiev-poteryal-esche-1400-boevikov-1151347481.html

Новости СВО: за сутки Киев потерял еще 1400 боевиков

Российские военные продолжают ломать сопротивление украинских сил, улучшая тактическое положение в зоне проведения спецоперации. Всего за минувшие сутки в боях... РИА Новости Крым, 02.12.2025

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают ломать сопротивление украинских сил, улучшая тактическое положение в зоне проведения спецоперации. Всего за минувшие сутки в боях уничтожено 1400 боевиков, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение, ослабив сопротивление боевиков киевского режима на подходах к четырем населенным пунктам в Харьковской области и двух - в ДНР. На Сумском направлении украинские боевики разбиты возле восьми населенных пунктов.На этом участке фронта за сутки уничтожено до 235 солдат, а также три броневика, 13 автомобилей, боевая машина РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства, 13 станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, поразив украинские силы в окрестностях семи населенных пунктов в ДНР. Безвозвратные потери ВСУ на этом участке превысили 120 боевиков, также уничтожено четыре броневика, восемь автомобилей, станция РЭБ и семь складов с боеприпасами и материальными средствами.Подразделения группировки "Центр" поразили ВСУ в районах девяти населенных пунктов на территории ДНР и одного на Днепропетровщине. Украинских вооруженных формирований потеряли за сутки до 495 военных, а также бронетранспортер и два автомобиля.Подразделения группировки "Восток" нанесли поражение украинским формированиям возле двух сел в Запорожской области.Подразделения группировки "Днепр" разбили врага в окрестностях двух сел в Запорожской области и одного - на Херсонщине. Потери ВСУ составили 80 боевиков, сожжены 12 автомобилей, шесть станций РЭБ, четыре склада с боеприпасами, топливом и ГСМ.Ранее во вторник в Минобороны сообщили об освобождении Зеленого Гая и села Доброполье в Запорожской области. Также освобождены Красноармейск и Волчанск. Ракетные и артиллерийские удары нанесены по объектам энергетической и газовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России взяла под контроль Клиновое в ДНРАрмия России ударила по энергообъектам на Украине – МинобороныФранцузские ЧВК на Украине станут законной целью армии России - СВР

