Массовое смертельное ДТП на севере Крыма – возбуждено уголовное дело

2 дек 2025

Массовое смертельное ДТП на севере Крыма – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 02.12.2025

Массовое смертельное ДТП на севере Крыма – возбуждено уголовное дело

Прокуратура Крыма взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту массового ДТП со смертельным исходом, которое произошло накануне в Джанкойском... РИА Новости Крым, 02.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту массового ДТП со смертельным исходом, которое произошло накануне в Джанкойском районе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Авария произошла в понедельник утром на автодороге Р-280 "Новороссия" вблизи села Новостепное. В ведомстве установили, что 1 декабря 2025 года водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь по автодороге "Новороссия", выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Geely, который после удара отбросило на Citroen."В результате происшествия пострадали три человека, находившихся в автомобилях Geely и Mitsubishi, от полученных травм в учреждении здравоохранения скончался пассажир Mitsubishi", – уточнили в республиканской прокуратуре.По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.Накануне сообщалось, что 2,5 года колонии получил виновник ДТП, в котором погиб 15-летний подросток. Авария случилась в Севастополе в 2024 году. 40-летний водитель Mercedes не уступил дорогу мотоциклу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП погибли четверо взрослых и ребенокВиновника ДТП с погибшей девочкой в Крыму арестовалиВодитель из Евпатории получил срок за гибель мотоциклиста в ДТП

