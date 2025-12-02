Рейтинг@Mail.ru
Массовое смертельное ДТП на севере Крыма – возбуждено уголовное дело
Ситуация на дорогах Крыма
Массовое смертельное ДТП на севере Крыма – возбуждено уголовное дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту массового ДТП со смертельным исходом, которое произошло накануне в Джанкойском районе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Авария произошла в понедельник утром на автодороге Р-280 "Новороссия" вблизи села Новостепное. В ведомстве установили, что 1 декабря 2025 года водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь по автодороге "Новороссия", выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Geely, который после удара отбросило на Citroen."В результате происшествия пострадали три человека, находившихся в автомобилях Geely и Mitsubishi, от полученных травм в учреждении здравоохранения скончался пассажир Mitsubishi", – уточнили в республиканской прокуратуре.По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.Накануне сообщалось, что 2,5 года колонии получил виновник ДТП, в котором погиб 15-летний подросток. Авария случилась в Севастополе в 2024 году. 40-летний водитель Mercedes не уступил дорогу мотоциклу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП погибли четверо взрослых и ребенокВиновника ДТП с погибшей девочкой в Крыму арестовалиВодитель из Евпатории получил срок за гибель мотоциклиста в ДТП
Массовая авария в Джанкойском районе Крыма
Массовая авария в Джанкойском районе Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту массового ДТП со смертельным исходом, которое произошло накануне в Джанкойском районе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Авария произошла в понедельник утром на автодороге Р-280 "Новороссия" вблизи села Новостепное. В ведомстве установили, что 1 декабря 2025 года водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь по автодороге "Новороссия", выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Geely, который после удара отбросило на Citroen.
"В результате происшествия пострадали три человека, находившихся в автомобилях Geely и Mitsubishi, от полученных травм в учреждении здравоохранения скончался пассажир Mitsubishi", – уточнили в республиканской прокуратуре.
По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
"Прокуратура Крыма контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП в Джанкойском районе (часть 3 статьи 264 УК РФ)", – сказано в сообщении.
Накануне сообщалось, что 2,5 года колонии получил виновник ДТП, в котором погиб 15-летний подросток. Авария случилась в Севастополе в 2024 году. 40-летний водитель Mercedes не уступил дорогу мотоциклу.
