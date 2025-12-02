https://crimea.ria.ru/20251202/massovoe-smertelnoe-dtp-na-severe-kryma--vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo--1151341022.html
Массовое смертельное ДТП на севере Крыма – возбуждено уголовное дело
Массовое смертельное ДТП на севере Крыма – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Массовое смертельное ДТП на севере Крыма – возбуждено уголовное дело
Прокуратура Крыма взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту массового ДТП со смертельным исходом, которое произошло накануне в Джанкойском... РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T10:59
2025-12-02T10:59
2025-12-02T10:59
ситуация на дорогах крыма
крым
прокуратура республики крым
происшествия
дтп
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
уголовный кодекс
новости крыма
джанкойский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151340895_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d74d86c3f40639d8e19b7781c8ce5d6b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту массового ДТП со смертельным исходом, которое произошло накануне в Джанкойском районе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Авария произошла в понедельник утром на автодороге Р-280 "Новороссия" вблизи села Новостепное. В ведомстве установили, что 1 декабря 2025 года водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь по автодороге "Новороссия", выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Geely, который после удара отбросило на Citroen."В результате происшествия пострадали три человека, находившихся в автомобилях Geely и Mitsubishi, от полученных травм в учреждении здравоохранения скончался пассажир Mitsubishi", – уточнили в республиканской прокуратуре.По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.Накануне сообщалось, что 2,5 года колонии получил виновник ДТП, в котором погиб 15-летний подросток. Авария случилась в Севастополе в 2024 году. 40-летний водитель Mercedes не уступил дорогу мотоциклу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП погибли четверо взрослых и ребенокВиновника ДТП с погибшей девочкой в Крыму арестовалиВодитель из Евпатории получил срок за гибель мотоциклиста в ДТП
крым
джанкойский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151340895_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8bfd8ca1788527822bd80fcc7432e2b2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, прокуратура республики крым, происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, уголовный кодекс, новости крыма, джанкойский район
Массовое смертельное ДТП на севере Крыма – возбуждено уголовное дело
По факту массового ДТП со смертельным исходом в Джанкойском районе Крыма возбуждено дело