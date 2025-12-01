https://crimea.ria.ru/20251201/v-sevastopole-osudili-vinovnika-smertelnogo-dtp-s-podrostkom-1151324982.html
В Севастополе осудили виновника смертельного ДТП с подростком
В Севастополе осудили виновника смертельного ДТП с подростком - РИА Новости Крым, 01.12.2025
В Севастополе осудили виновника смертельного ДТП с подростком
Два с половиной года колонии получил виновник ДТП, в котором погиб 15-летний подросток. Авария случилась в Севастополе в 2024 году. 40-летний водитель Mercedes... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T16:16
2025-12-01T16:16
2025-12-01T16:17
севастополь
новости севастополя
происшествия
дтп в крыму и севастополе
прокуратура города севастополя
суд
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151325288_98:0:1280:665_1920x0_80_0_0_1d758e53969ad5de59792a0200f62bca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Два с половиной года колонии получил виновник ДТП, в котором погиб 15-летний подросток. Авария случилась в Севастополе в 2024 году. 40-летний водитель Mercedes не уступил дорогу мотоциклу. Об этом сообщили в городской прокуратуре.На мотоцикле ехали двое подростков. В результате столкновения транспортных средств 17-летний водитель мотоцикла получил травму руки, а 15-летний пассажир – тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в больнице, рассказали в прокуратуре.Суд Севастополя признал водителя автомобиля виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Мужчина приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами в течение 2,5 лет, добавили в прокуратуре.Также суд удовлетворил поддержанный прокуратурой иск о компенсации морального вреда. Приговор вступил в законную силу.Ранее сообщалось, что в Симферополе виновница смертельного ДТП получила 1,5 года колонии. Авария произошла 27 октября 2024 года на автодороге Симферополь – Николаевка. Женщина за рулем Mazda при обгоне выехала на встречную полосу и врезалась в Daewoo.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель 13-летней девочки в ДТП в Симферополе расследует прокуратураОтвлекся и съехал на обочину - в Крыму за смертельное ДТП осудили шофераВ Крыму осудят пьяного водителя – виновника аварии с двумя погибшими
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151325288_27:0:910:663_1920x0_80_0_0_05df767b9e0bdb3ae468ec65afe57f81.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, происшествия, дтп в крыму и севастополе, прокуратура города севастополя, суд, приговор
В Севастополе осудили виновника смертельного ДТП с подростком
В Севастополе водитель получил 2,5 года за ДТП и гибель несовершеннолетнего
16:16 01.12.2025 (обновлено: 16:17 01.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Два с половиной года колонии получил виновник ДТП, в котором погиб 15-летний подросток. Авария случилась в Севастополе в 2024 году. 40-летний водитель Mercedes не уступил дорогу мотоциклу. Об этом сообщили в городской прокуратуре.
"Осужденный ехал рулем автомобиля Mercedes по улице Отрадной в направлении улицы Шабалина. При повороте налево на парковку садового центра он не уступил дорогу мотоциклу Suzuki, который двигался во встречном направлении", – проинформировалив ведомстве.
На мотоцикле ехали двое подростков. В результате столкновения транспортных средств 17-летний водитель мотоцикла получил травму руки, а 15-летний пассажир – тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в больнице, рассказали в прокуратуре.
Суд Севастополя признал водителя автомобиля виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Мужчина приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами в течение 2,5 лет, добавили в прокуратуре.
Также суд удовлетворил поддержанный прокуратурой иск о компенсации морального вреда. Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Симферополе виновница смертельного ДТП
получила 1,5 года колонии. Авария произошла 27 октября 2024 года на автодороге Симферополь – Николаевка. Женщина за рулем Mazda при обгоне выехала на встречную полосу и врезалась в Daewoo.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: