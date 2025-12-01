https://crimea.ria.ru/20251201/v-sevastopole-osudili-vinovnika-smertelnogo-dtp-s-podrostkom-1151324982.html

В Севастополе осудили виновника смертельного ДТП с подростком

2025-12-01T16:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Два с половиной года колонии получил виновник ДТП, в котором погиб 15-летний подросток. Авария случилась в Севастополе в 2024 году. 40-летний водитель Mercedes не уступил дорогу мотоциклу. Об этом сообщили в городской прокуратуре.На мотоцикле ехали двое подростков. В результате столкновения транспортных средств 17-летний водитель мотоцикла получил травму руки, а 15-летний пассажир – тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в больнице, рассказали в прокуратуре.Суд Севастополя признал водителя автомобиля виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Мужчина приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами в течение 2,5 лет, добавили в прокуратуре.Также суд удовлетворил поддержанный прокуратурой иск о компенсации морального вреда. Приговор вступил в законную силу.Ранее сообщалось, что в Симферополе виновница смертельного ДТП получила 1,5 года колонии. Авария произошла 27 октября 2024 года на автодороге Симферополь – Николаевка. Женщина за рулем Mazda при обгоне выехала на встречную полосу и врезалась в Daewoo.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель 13-летней девочки в ДТП в Симферополе расследует прокуратураОтвлекся и съехал на обочину - в Крыму за смертельное ДТП осудили шофераВ Крыму осудят пьяного водителя – виновника аварии с двумя погибшими

