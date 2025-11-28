Рейтинг@Mail.ru
Водитель из Евпатории получил срок за гибель мотоциклиста в ДТП - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Водитель из Евпатории получил срок за гибель мотоциклиста в ДТП
Водитель из Евпатории получил срок за гибель мотоциклиста в ДТП - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Водитель из Евпатории получил срок за гибель мотоциклиста в ДТП
Житель Евпатории отправится на год в колонию-поселение за ДТП, в котором погиб мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Житель Евпатории отправится на год в колонию-поселение за ДТП, в котором погиб мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.По информации ведомства, в мае 2025 года в вечернее время мужчина, управляя автомобилем "Ауди", двигался по автодороге "Славянское-Евпатория". При повороте он не уступил дорогу мотоциклу марки "Хонда", который ехал во встречном направлении. В результате ДТП 34-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался.Как сообщалось ранее, в Симферопольском районе Крыма 20-летний водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Житель Евпатории отправится на год в колонию-поселение за ДТП, в котором погиб мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в мае 2025 года в вечернее время мужчина, управляя автомобилем "Ауди", двигался по автодороге "Славянское-Евпатория". При повороте он не уступил дорогу мотоциклу марки "Хонда", который ехал во встречном направлении. В результате ДТП 34-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался.
Как сообщалось ранее, в Симферопольском районе Крыма 20-летний водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП.
