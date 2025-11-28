https://crimea.ria.ru/20251128/voditel-iz-evpatorii-poluchil-srok-za-gibel-mototsiklista-v-dtp-1151254435.html
Водитель из Евпатории получил срок за гибель мотоциклиста в ДТП
Житель Евпатории отправится на год в колонию-поселение за ДТП, в котором погиб мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T13:52
2025-11-28T13:52
2025-11-28T13:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Житель Евпатории отправится на год в колонию-поселение за ДТП, в котором погиб мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.По информации ведомства, в мае 2025 года в вечернее время мужчина, управляя автомобилем "Ауди", двигался по автодороге "Славянское-Евпатория". При повороте он не уступил дорогу мотоциклу марки "Хонда", который ехал во встречном направлении. В результате ДТП 34-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался.Как сообщалось ранее, в Симферопольском районе Крыма 20-летний водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбежал прямо под колеса: 7-летнего ребенка сбила машина в Симферополе15-летний водитель мопеда протаранил авто в ЕвпаторииСмертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в суд
