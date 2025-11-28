https://crimea.ria.ru/20251128/vinovnika-dtp-s-pogibshey-devochkoy-v-krymu-arestovali-1151276171.html
Виновника ДТП с погибшей девочкой в Крыму арестовали
Виновника ДТП с погибшей девочкой в Крыму арестовали
Виновника ДТП с погибшей девочкой в Крыму арестовали
Суд заключил под стражу водителя, который насмерть сбил 13-летнюю девочку в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 28.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Суд заключил под стражу водителя, который насмерть сбил 13-летнюю девочку в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Трагедия произошла накануне в симферопольском микрорайоне Фонтаны. Водитель Mazda 6 сбил 13-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок скончался.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Виновника ДТП с погибшей девочкой в Крыму арестовали
