Виновника ДТП с погибшей девочкой в Крыму арестовали - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Виновника ДТП с погибшей девочкой в Крыму арестовали
Виновника ДТП с погибшей девочкой в Крыму арестовали - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Виновника ДТП с погибшей девочкой в Крыму арестовали
Суд заключил под стражу водителя, который насмерть сбил 13-летнюю девочку в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T18:55
2025-11-28T18:55
крым
дтп
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
прокуратура республики крым
новости крыма
суд
правосудие
приговор
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151276057_0:122:1170:780_1920x0_80_0_0_433a3bdca5d0fe35d6466164315841c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Суд заключил под стражу водителя, который насмерть сбил 13-летнюю девочку в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Трагедия произошла накануне в симферопольском микрорайоне Фонтаны. Водитель Mazda 6 сбил 13-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок скончался.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
крым, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма, суд, правосудие, приговор, уголовный кодекс
Виновника ДТП с погибшей девочкой в Крыму арестовали

Суд заключил под стражу виновника аварии с погибшей 13-летней девочкой в Симферополе

18:55 28.11.2025
 
© Прокуратура КрымаВ Симферополе на пешеходном переходе насмерть сбили 13-летнюю девочку
В Симферополе на пешеходном переходе насмерть сбили 13-летнюю девочку
© Прокуратура Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Суд заключил под стражу водителя, который насмерть сбил 13-летнюю девочку в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Трагедия произошла накануне в симферопольском микрорайоне Фонтаны. Водитель Mazda 6 сбил 13-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок скончался.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
"Прокурор поддержал ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Постановлением суда он взят под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
