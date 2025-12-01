Один человек погиб и четверо пострадали в массовом ДТП на севере Крыма

https://crimea.ria.ru/20251201/odin-chelovek-pogib-i-chetvero-postradali-v-massovom-dtp-na-severe-kryma-1151322546.html

Один погиб и четверо госпитализированы после ДТП с тремя автомобилями в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости Крым, 01.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Один погиб и четверо госпитализированы после ДТП с тремя автомобилями в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике. Авария произошла в понедельник утром на автодороге Р-280 "Новороссия", вблизи села Новостепное.Водитель и двое пассажиров Geely, а также один из пассажиров Mitsubishi получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение. Второй пассажир Mitsubishi, 42-летний мужчина, погиб на месте. В третьем авто никто не пострадал.Сотрудники Госавтоинспекции Джанкойского района проводят проверку по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, они устанавливают все обстоятельства случившегося.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП погибли четверо взрослых и ребенокВиновника ДТП с погибшей девочкой в Крыму арестовалиПротаранил пять автомобилей: на Кубани погиб водитель

