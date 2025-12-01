Рейтинг@Mail.ru
Один человек погиб и четверо пострадали в массовом ДТП на севере Крыма - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Один человек погиб и четверо пострадали в массовом ДТП на севере Крыма
Один человек погиб и четверо пострадали в массовом ДТП на севере Крыма - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Один человек погиб и четверо пострадали в массовом ДТП на севере Крыма
Один погиб и четверо госпитализированы после ДТП с тремя автомобилями в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T15:25
2025-12-01T15:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Один погиб и четверо госпитализированы после ДТП с тремя автомобилями в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике. Авария произошла в понедельник утром на автодороге Р-280 "Новороссия", вблизи села Новостепное.Водитель и двое пассажиров Geely, а также один из пассажиров Mitsubishi получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение. Второй пассажир Mitsubishi, 42-летний мужчина, погиб на месте. В третьем авто никто не пострадал.Сотрудники Госавтоинспекции Джанкойского района проводят проверку по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, они устанавливают все обстоятельства случившегося.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП погибли четверо взрослых и ребенокВиновника ДТП с погибшей девочкой в Крыму арестовалиПротаранил пять автомобилей: на Кубани погиб водитель
Один человек погиб и четверо пострадали в массовом ДТП на севере Крыма

В массовом ДТП в Джанкойском районе Крыма один человек погиб и четверо пострадали

15:25 01.12.2025 (обновлено: 15:32 01.12.2025)
 
ДТП в Джанкойском районе
ДТП в Джанкойском районе
© МВД Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Один погиб и четверо госпитализированы после ДТП с тремя автомобилями в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Авария произошла в понедельник утром на автодороге Р-280 "Новороссия", вблизи села Новостепное.
"По предварительным данным, 34-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Geely. От удара Geely отбросило, в результате чего он столкнулся с двигавшимся попутно Citroen Berlingo", - говорится в сообщении.
Водитель и двое пассажиров Geely, а также один из пассажиров Mitsubishi получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение. Второй пассажир Mitsubishi, 42-летний мужчина, погиб на месте. В третьем авто никто не пострадал.
Сотрудники Госавтоинспекции Джанкойского района проводят проверку по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, они устанавливают все обстоятельства случившегося.
