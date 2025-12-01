Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе завершается строительство еще одной поликлиники - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251201/v-sevastopole-zavershaetsya-stroitelstvo-esche-odnoy-polikliniki-1151326795.html
В Севастополе завершается строительство еще одной поликлиники
В Севастополе завершается строительство еще одной поликлиники - РИА Новости Крым, 01.12.2025
В Севастополе завершается строительство еще одной поликлиники
В самом густонаселенном районе Севастополя скоро откроется новая поликлиника, способная обслужить более 40 тысяч человек. Работы находятся на завершающей... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T20:48
2025-12-01T20:48
новости севастополя
михаил развожаев
севастополь
здравоохранение в крыму и севастополе
поликлиника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151328201_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_af9483c80184be7b16e6656000a05ca7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В самом густонаселенном районе Севастополя скоро откроется новая поликлиника, способная обслужить более 40 тысяч человек. Работы находятся на завершающей стадии. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Глава региона назвал открытие медучреждения долгожданным для города.В поликлинике создано 128 кабинетов с современным оборудованием: для врачей, диагностических зон и персонала. Здание построено по сейсмоустойчивому проекту и оборудовано дизельными генераторами, добавил губернатор. Объект строят по федеральному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения".В Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения. Средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения, а также на повышение доступности медицинской помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине построят 18 ФАПов и отремонтируют три больницы в этом годуНа образовательные кластеры в Крыму и новых регионах выделили 1 миллиардКрым получит более 18 млрд рублей на нацпроекты – что будет сделано
https://crimea.ria.ru/20251120/v-rossii-rastet-zabolevaemost-meningitom--chto-v-krymu-1151050152.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151328201_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_39d00aec55350bb46eced2284255d947.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, михаил развожаев, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, поликлиника
В Севастополе завершается строительство еще одной поликлиники

Строительство еще одной поликлиники в Севастополе близится к завершению – Развожаев

20:48 01.12.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
В Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В самом густонаселенном районе Севастополя скоро откроется новая поликлиника, способная обслужить более 40 тысяч человек. Работы находятся на завершающей стадии. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Глава региона назвал открытие медучреждения долгожданным для города.
"Эта поликлиника – долгожданная для Севастополя. Рассчитана на 400 посещений в смену, с возможностью обслуживать более 40 тысяч жителей Гагаринского района, существенно разгрузив поликлинику №2 на улице Ерошенко", – написал Развожаев в своем тг-канале.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
В Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
1 из 6
В Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
В Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
2 из 6
В Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
В Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
3 из 6
В Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
В Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
4 из 6
В Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
В Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
5 из 6
В Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
В Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
6 из 6
В Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
© Telegram Михаил Развожаев
1 из 6
В Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 6
В Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 6
В Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
© Telegram Михаил Развожаев
4 из 6
В Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
© Telegram Михаил Развожаев
5 из 6
В Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
© Telegram Михаил Развожаев
6 из 6
В Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
© Telegram Михаил Развожаев
В поликлинике создано 128 кабинетов с современным оборудованием: для врачей, диагностических зон и персонала. Здание построено по сейсмоустойчивому проекту и оборудовано дизельными генераторами, добавил губернатор. Объект строят по федеральному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения".
В Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения. Средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения, а также на повышение доступности медицинской помощи.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Херсонщине построят 18 ФАПов и отремонтируют три больницы в этом году
На образовательные кластеры в Крыму и новых регионах выделили 1 миллиард
Крым получит более 18 млрд рублей на нацпроекты – что будет сделано
Прототип первого российского аппарата МРТ презентовали - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
20 ноября, 12:07Эксклюзивы РИА Новости Крым
В России растет заболеваемость менингитом – что в Крыму
 
Новости СевастополяМихаил РазвожаевСевастопольЗдравоохранение в Крыму и СевастополеПоликлиника
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:31Слово года "рейджбейт": что означает рейтинг Оксфордского словаря
21:08Оркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в Крыму
20:48В Севастополе завершается строительство еще одной поликлиники
20:37Женщина с ВИЧ может родить здорового ребенка – минздрав Крыма
20:23В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ
20:11В Севастополе снизились цены на "борщевой набор" и подсолнечное масло
19:51Таможенники пресекли контрабанду сапфиров и рубинов из Индии на 3,4 млн
19:37Сколько жители Крыма заплатят имущественных налогов
19:15В Крыму появились ВИЧ-диссиденты
19:04В Севастополе отменили воздушную тревогу
18:51В Севастополе воздушная тревога
18:49Морской транспорт в Севастополе приостановил движение
18:32Атака на терминал в Новороссийске: как сейчас отгружают нефть
18:10В Адлере грабитель снял с таксиста часы и попался из-за рассеянности
17:57В Белоруссии упал беспилотник из Литвы
17:47Крымчанин убил знакомого и получил девять лет колонии
17:3570-миллионное дерево высадили в Крыму в рамках акции "Сохраним лес"
17:18Выговоры и увольнение: в Крыму идут проверки инспекции по жилнадзору
17:07Социальный портрет ВИЧ-инфицированного: кто в группе риска
16:52В Дагестане машина с детьми сорвалась с обрыва – один погиб и трое ранены
Лента новостейМолния