https://crimea.ria.ru/20251201/v-sevastopole-zavershaetsya-stroitelstvo-esche-odnoy-polikliniki-1151326795.html

В Севастополе завершается строительство еще одной поликлиники

В Севастополе завершается строительство еще одной поликлиники - РИА Новости Крым, 01.12.2025

В Севастополе завершается строительство еще одной поликлиники

В самом густонаселенном районе Севастополя скоро откроется новая поликлиника, способная обслужить более 40 тысяч человек. Работы находятся на завершающей... РИА Новости Крым, 01.12.2025

2025-12-01T20:48

2025-12-01T20:48

2025-12-01T20:48

новости севастополя

михаил развожаев

севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

поликлиника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/01/1151328201_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_af9483c80184be7b16e6656000a05ca7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В самом густонаселенном районе Севастополя скоро откроется новая поликлиника, способная обслужить более 40 тысяч человек. Работы находятся на завершающей стадии. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Глава региона назвал открытие медучреждения долгожданным для города.В поликлинике создано 128 кабинетов с современным оборудованием: для врачей, диагностических зон и персонала. Здание построено по сейсмоустойчивому проекту и оборудовано дизельными генераторами, добавил губернатор. Объект строят по федеральному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения".В Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения. Средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения, а также на повышение доступности медицинской помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине построят 18 ФАПов и отремонтируют три больницы в этом годуНа образовательные кластеры в Крыму и новых регионах выделили 1 миллиардКрым получит более 18 млрд рублей на нацпроекты – что будет сделано

https://crimea.ria.ru/20251120/v-rossii-rastet-zabolevaemost-meningitom--chto-v-krymu-1151050152.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, михаил развожаев, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, поликлиника