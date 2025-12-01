В Севастополе завершается строительство еще одной поликлиники
Строительство еще одной поликлиники в Севастополе близится к завершению – Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе завершается строительство новой поликлиники на улице Молодых строителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В самом густонаселенном районе Севастополя скоро откроется новая поликлиника, способная обслужить более 40 тысяч человек. Работы находятся на завершающей стадии. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Глава региона назвал открытие медучреждения долгожданным для города.
"Эта поликлиника – долгожданная для Севастополя. Рассчитана на 400 посещений в смену, с возможностью обслуживать более 40 тысяч жителей Гагаринского района, существенно разгрузив поликлинику №2 на улице Ерошенко", – написал Развожаев в своем тг-канале.
В поликлинике создано 128 кабинетов с современным оборудованием: для врачей, диагностических зон и персонала. Здание построено по сейсмоустойчивому проекту и оборудовано дизельными генераторами, добавил губернатор. Объект строят по федеральному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения".
В Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения. Средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения, а также на повышение доступности медицинской помощи.
