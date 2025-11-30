Рейтинг@Mail.ru
Почему ОГЭ и ЕГЭ отменять нельзя
Почему ОГЭ и ЕГЭ отменять нельзя
Почему ОГЭ и ЕГЭ отменять нельзя - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Почему ОГЭ и ЕГЭ отменять нельзя
Работа по совершенствованию ОГЭ и ЕГЭ в России идет каждый год, отменять экзамены нельзя, эта оценка знания детей должна быть сохранена обязательно. Такое... РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T07:09
2025-11-30T07:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Работа по совершенствованию ОГЭ и ЕГЭ в России идет каждый год, отменять экзамены нельзя, эта оценка знания детей должна быть сохранена обязательно. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор "Артека", член Всероссийского экспертного педагогического совета в сфере общего образования Константин Федоренко.По его мнению, и ОГЭ, и ЕГЭ – "это сегодня очень качественная оценка знаний детей", которая позволяет отбирать и распределять молодых специалистов в учреждения среднего профессионального образования и в высшую школу, основываясь на данных об уровне их знаний.При этом именно Единый государственный экзамен в той форме, в которой он сейчас проводится, позволил детям даже самых отдаленных уголков страны, из семей разного достатка, проучившихся в больших и малых школах, быть конкурентоспособными и поступать в ведущие вузы России, подчеркнул Федоренко.А потому отменять ни ОГЭ, ни ЕГЭ нельзя, как и вмешиваться в систему оценивания, убежден он."Я сторонник того, чтобы дать возможность объективной оценки детей с целью поступления в ведущие вузы. Я в системе, и знаю, как сегодня проводятся ЕГЭ. Каждый год идет огромная работа по совершенствованию этого экзамена. И ни в коем случае нельзя вмешиваться в систему оценки", – сказал Федоренко.По мнению Федоренко, жесткость в организационных моментах в процессе подготовки к этим экзаменам, как и в оценивании работ, "нужна в обязательном порядке", потому что так страна отбирает лучших из лучших.В субботу, 29 ноября, в Севастополе в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" прошел "День Артека". Главные гости – молодежь, школьники и студенты. О жизненных целях и перспективах, образовании, дружбе, патриотизме и всему тому, чему учит "Артек" уже 100 лет, ребятам рассказывают директор Международного детского центра "Артек" Федоренко, вожатые лагеря и клирики Херсонесского монастыря.
Почему ОГЭ и ЕГЭ отменять нельзя

ОГЭ и ЕГЭ помогают находить сильнейших детей по всей стране – директор "Артека"

07:09 30.11.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСдача ЕГЭ в Севастополе
Сдача ЕГЭ в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Работа по совершенствованию ОГЭ и ЕГЭ в России идет каждый год, отменять экзамены нельзя, эта оценка знания детей должна быть сохранена обязательно. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор "Артека", член Всероссийского экспертного педагогического совета в сфере общего образования Константин Федоренко.
По его мнению, и ОГЭ, и ЕГЭ – "это сегодня очень качественная оценка знаний детей", которая позволяет отбирать и распределять молодых специалистов в учреждения среднего профессионального образования и в высшую школу, основываясь на данных об уровне их знаний.
При этом именно Единый государственный экзамен в той форме, в которой он сейчас проводится, позволил детям даже самых отдаленных уголков страны, из семей разного достатка, проучившихся в больших и малых школах, быть конкурентоспособными и поступать в ведущие вузы России, подчеркнул Федоренко.
"То, что сделал ЕГЭ для страны – он позволил очень сильным детям учиться в ведущих вузах. Поэтому, да, я большой сторонник ЕГЭ", – подчеркнул Федоренко, комментируя тему на полях "Дня Артека" в "Новом Херсонесе" в Севастополе.
А потому отменять ни ОГЭ, ни ЕГЭ нельзя, как и вмешиваться в систему оценивания, убежден он.
"Я сторонник того, чтобы дать возможность объективной оценки детей с целью поступления в ведущие вузы. Я в системе, и знаю, как сегодня проводятся ЕГЭ. Каждый год идет огромная работа по совершенствованию этого экзамена. И ни в коем случае нельзя вмешиваться в систему оценки", – сказал Федоренко.
По мнению Федоренко, жесткость в организационных моментах в процессе подготовки к этим экзаменам, как и в оценивании работ, "нужна в обязательном порядке", потому что так страна отбирает лучших из лучших.

"Ведущие вузы страны требуют сильных детей. Взяв их, страна получит сильных профессиональных специалистов. То есть, это плодородная почва. Мы что, против этого? Нет", – резюмировал Федоренко.

В субботу, 29 ноября, в Севастополе в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" прошел "День Артека". Главные гости – молодежь, школьники и студенты. О жизненных целях и перспективах, образовании, дружбе, патриотизме и всему тому, чему учит "Артек" уже 100 лет, ребятам рассказывают директор Международного детского центра "Артек" Федоренко, вожатые лагеря и клирики Херсонесского монастыря.
