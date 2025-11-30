https://crimea.ria.ru/20251130/pochemu-oge-i-ege-otmenyat-nelzya-1151293458.html

Почему ОГЭ и ЕГЭ отменять нельзя

2025-11-30

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Работа по совершенствованию ОГЭ и ЕГЭ в России идет каждый год, отменять экзамены нельзя, эта оценка знания детей должна быть сохранена обязательно. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор "Артека", член Всероссийского экспертного педагогического совета в сфере общего образования Константин Федоренко.По его мнению, и ОГЭ, и ЕГЭ – "это сегодня очень качественная оценка знаний детей", которая позволяет отбирать и распределять молодых специалистов в учреждения среднего профессионального образования и в высшую школу, основываясь на данных об уровне их знаний.При этом именно Единый государственный экзамен в той форме, в которой он сейчас проводится, позволил детям даже самых отдаленных уголков страны, из семей разного достатка, проучившихся в больших и малых школах, быть конкурентоспособными и поступать в ведущие вузы России, подчеркнул Федоренко.А потому отменять ни ОГЭ, ни ЕГЭ нельзя, как и вмешиваться в систему оценивания, убежден он."Я сторонник того, чтобы дать возможность объективной оценки детей с целью поступления в ведущие вузы. Я в системе, и знаю, как сегодня проводятся ЕГЭ. Каждый год идет огромная работа по совершенствованию этого экзамена. И ни в коем случае нельзя вмешиваться в систему оценки", – сказал Федоренко.По мнению Федоренко, жесткость в организационных моментах в процессе подготовки к этим экзаменам, как и в оценивании работ, "нужна в обязательном порядке", потому что так страна отбирает лучших из лучших.В субботу, 29 ноября, в Севастополе в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" прошел "День Артека". Главные гости – молодежь, школьники и студенты. О жизненных целях и перспективах, образовании, дружбе, патриотизме и всему тому, чему учит "Артек" уже 100 лет, ребятам рассказывают директор Международного детского центра "Артек" Федоренко, вожатые лагеря и клирики Херсонесского монастыря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России перенесут даты начала ЕГЭ и ОГЭ в 2026 годуВ России предложили продлить эксперимент по сдаче ОГЭНе сдавшие экзамен школьники смогут бесплатно обучиться профессии - закон

